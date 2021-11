Fred de Manchester United brille lors du dernier match de qualification du Brésil – Man United News And Transfer News

Le milieu de terrain de Manchester United Fred continue d’impressionner lors de son service international avec le Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain a été très impressionnant tout au long de cette année civile pour son équipe internationale et a pu entrer dans le onze de départ.

Malgré le résultat se terminant par un match nul 0-0 contre l’Argentine, Fred s’est démarqué avec une impressionnante performance en solo au milieu de terrain, enregistrant 83% de précision de passe, 74 touches au total, 8/10 tacles réussis, 4/5 dribbles réussis et 1 interception.

Le match de Fred en chiffres contre l’Argentine : 83% de précision de passage

74 touches au total

10 tentatives de tacles

8 tacles réussis

5 tentatives de dribbles

4 dribbles réussis

4 fautes commises

4 fautes gagnées

1 interception

1 autorisation Des chiffres énormes avec et sans ballon. pic.twitter.com/7V1cCmCDa9 – Statman Dave (@StatmanDave) 17 novembre 2021

Il semble y avoir un schéma commun avec la majorité des joueurs de Man United jouant de manière sensationnelle en service international mais retournant au football de club avec une performance insuffisante.

De nombreux fans se sont demandé si Ole Gunnar Solskjaers préférait la formation en 4-2-3-1 était le problème, mais ces dernières semaines, le manager a opté pour une formation en 3-5-2 qui n’a pas fonctionné non plus.

Le Brésil joue généralement avec un milieu de terrain à trois avec une sélection de milieux de terrain de classe mondiale tels que Fabinho de Liverpool, Casemiro du Real Madrid et Lucas Paquetá de Lyon.

Cependant, l’équipe nationale a joué dans une formation 4-2-3-1 avec Fred utilisé comme milieu de terrain box to box.

Cela soulève des inquiétudes quant à la raison pour laquelle il joue mieux cette formation pour son équipe internationale, mais avec un milieu de terrain défensif de classe mondiale à ses côtés, cela justifie sûrement pourquoi.

Le joueur de 28 ans mérite clairement beaucoup plus de respect et de temps au club alors que l’équipe manque d’un milieu de terrain défensif qui peut jouer plus de 30 matchs par saison.

En regardant les statistiques quand il est avec le Brésil, on comprend pourquoi Solskjaer aime le joueur, mais les fans de United n’ont pas encore vu de performances constantes en Premier League.

Seul le temps nous dira si Solskjaer peut sécuriser Declan Rice qui est sur son radar depuis un certain temps maintenant et la forme globale reprend de notre milieu de terrain.

Espérons que Fred revienne au club et retrouve sa forme pour United après une pause internationale impressionnante qui a confirmé la place du Brésil dans la prochaine Coupe du monde.