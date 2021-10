Fred doit être abandonné par Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United – Man United News And Transfer News

Fred ne peut plus commencer pour Manchester United au milieu de terrain, fin de discussion.

Nous aimons tous un bouc émissaire après une performance frustrante comme le match nul 1-1 de Man United avec Everton et Fred joue absolument ce rôle ici, mais je ne pense pas qu’il soit un bouc émissaire. Ce ne sont que des faits. Si Ole Gunnar Solskjaer continue de jouer le Brésilien au milieu de terrain, il sera limogé. Simple. C’est à quel point il affecte notre jeu.

Désolé mais j’en ai complètement fini avec Fred au milieu de terrain. Comment n’a-t-il pas simplement pris le carton jaune et arrêté cette contre-attaque ? C’est la chose la plus simple et la plus basique à faire. Vous avez Pogba sur le banc et Fred commence ? Nan, pas pour moi. pic.twitter.com/FA7aKNSnSG – United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 2 octobre 2021

Comment Fred n’a-t-il pas simplement pris le carton jaune et arrêté la contre-attaque contre Everton ? Nous parlons de l’une des choses les plus simples que chaque milieu de terrain apprenne à faire et Fred ne l’a pas fait. Il a boité dans un tacle et s’est penché sur une barge d’épaule, a perdu les deux et Everton a contré et marqué. Oui, Luke Shaw a quitté son poste et s’est précipité, mais il n’aurait jamais dû atteindre ce stade.

Suis-je trop dur avec Fred ? Non je ne pense pas. C’est faire ou mourir pour Solskjaer à United en ce moment. Son travail est en jeu et Fred est comme une ancre le tirant sous l’eau. Si Ole et son ego ont une sorte de fierté, il le remarquera et s’en éloignera.

Lorsque Marcus Rashford sera à nouveau en forme, United recommencera à le jouer sur l’aile gauche et Paul Pogba est susceptible de revenir au milieu. Associez-le à Scott McTominay ou Nemanja Matic, l’enfer même Donny van der Ghost, ils seraient tous de meilleurs partenariats que le pasteur.

J’en ai fini avec Fred. Passé le point de retour. Cette équipe United a tellement de promesses, mais Fred entrave aucune chance que nous ayons cette saison de succès. Si Solskjaer est trop têtu pour le voir, ce sera d’abord sa tête sur le billot.