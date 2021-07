Fred Durst de Limp Bizkit ressemble à Hulk Hogan a obtenu un emploi de 9 à 5 dans une nouvelle photo

Ensuite, il y a les cheveux eux-mêmes, qui sont sans doute la chose la plus vaporeuse qui ait jamais été liée à Limp Bizkit et à ses membres. C’est un look tellement dingue que je ne peux légitimement pas me rappeler à quoi ressemblaient les cheveux de Fred Durst avant cela, ce qui est également dû au fait qu’il a passé environ deux décennies à porter l’une des nombreuses casquettes de baseball, à la fois celles tournées vers l’avant et celles tournées vers l’arrière . Sans l’une de ces casquettes emblématiques et avec un t-shirt de groupe remplacé par un bouton, Durst ressemble maintenant au gars qui aurait conçu cette décoration murale vue en arrière-plan, plutôt qu’à quelqu’un qui écrirait des paroles sur votre baise petite amie contre ce mur.