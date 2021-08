Fred Durst, le leader de Limp Bizkit, présente un look inspiré de Kenny Rogers sur scène à Chicago

Les fans de Limp Bizkit ont été choqués plus tôt cette semaine lorsque le leader controversé Fred Durst a lancé une nouvelle coiffure sel et poivre et une nouvelle moustache en guidon. Ce look inspiré de Kenny Rogers était un rappel viscéral du passage du temps à la génération X, et Durst a secoué ce nouveau look sur scène alors qu’il se produisait au Metro à Chicago pour une représentation de Lollapalooza vendredi soir. Pour les fans habitués à voir Durst bercer un jean JNCO et une casquette de baseball à l’envers, c’était un peu hallucinant, mais le chanteur a quand même tout donné en chantant “Nookie” sur scène.

Durst n’est pas toujours actif sur les réseaux sociaux, mais récemment, le leader du nu-metal a supprimé toutes ses publications sur Instagram et a mis en ligne un seul nouveau selfie montrant sa nouvelle coiffure. Sur la photo, Durst peut être vu avec une moustache grise et une coiffure en désordre de « renard argenté », qui semble être peut-être une perruque. Dans une légende de la publication, Durst a écrit : “Je pense à vous 70 ans” et a inclus un emoji de vaisseau spatial extraterrestre.

Il a ensuite ajouté un deuxième selfie avant sa performance à Chicago, le montrant ayant la même apparence, avec la même chemise de couleur saumon tandis que certaines personnes à l’arrière-plan pouvaient être vues enfiler des t-shirts Limp Bizkit. Dans ce message, Durst a sous-titré sa photo, “vibes de papa”, et a indiqué qu’il était actuellement à Chicago. Beaucoup de ses abonnés ont commenté les publications, une personne plaisantant en disant que le chanteur de Limp Bizkit a l’air d’aller “pour le look Don Johnson”.

Lors d’un récent épisode de Drinks With Johnny, l’émission télévisée Internet animée par le bassiste d’Avenged Sevenfold, Johnny Christ, le guitariste de Limp Bizkit, Wes Borland, a commenté le statut du nouvel album tant attendu du groupe, provisoirement intitulé Stampede Of The Disco Elephants. “Au cours des 10 dernières années, nous avons probablement été en studio pour essayer de terminer le disque, je veux dire, sept fois, dans différents studios”, a expliqué Borland. “Et nous avons travaillé sur des trucs, travaillé sur des trucs, travaillé sur des trucs. Et Fred a toujours été assez insatisfait de l’endroit où se trouve la vision, je suppose. Nous avons donc sorti des singles – comme nous l’avons fait” Ready To Go “, et nous avons fait un autre single intitulé ‘Endless Slaughter’ que nous avons sorti… Nous avons probablement 35 chansons enregistrées instrumentalement, et il a fait des chants dessus, puis a jeté les chants – fait des chants et ensuite [gone], ‘F — ça,’ [and] l’a jeté. Donc je pense qu’il est enfin au point maintenant où il va choisir un ensemble de ces chansons avec lesquelles il est enfin cool et les finir et nous allons finir le disque. Alors, croisons les doigts.”

En ce qui concerne un calendrier de sortie ferme, les fans ne devraient pas être trop excités. “Je ne suis pas en charge de la voix de Fred… J’en ai fini avec mes parties sur le disque”, a déclaré Borland. “Je suis sûr que je vais y retourner et jouer un peu plus après. Mais c’est [f—ing] Fred Durst. Il est passé du statut de chéri à celui de personne la plus détestée au monde. Nous avons rompu en tant que groupe. Il a essayé de trouver sa place, je pense, sur un tas de ces chansons. Il est tellement talentueux et je l’aime tellement en tant que frère, mais s’il n’est pas prêt à le faire, il n’est pas prêt à le faire… allez, ‘Oh, je n’aurais pas dû faire ça.’ Mais j’aime juste sortir des trucs. Mais c’est un perfectionniste, donc on verra quand il sera prêt à le faire. Je doute que ça s’appellera Stampede Of The Disco Elephants à ce moment-là. Je dirai certainement que les riffs et la musique, c’est le meilleur truc que j’ai jamais fait en tant que musicien, je pense. Je suis tellement content de la direction prise par la musique, et j’aime ce que nous avons fait en tant que groupe. Et j’ai entendu un tas de ses voix, en quelque sorte, des démos sur ce truc, et elles sont géniales. Donc je n’ai aucun doute qu’il va venir l’apporter et ça va être un super disque.”