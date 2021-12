Fred est un héros improbable alors que Ralf Rangnick GAGNE le premier match à la tête de Manchester United avec une douce frappe du Brésilien brisant la résistance de Crystal Palace

Ralf Rangnick a pris un départ victorieux dans son nouveau rôle de manager par intérim de Manchester United alors que les Red Devils battaient Crystal Palace 1-0 à Old Trafford dimanche.

Fred était le héros improbable alors qu’il a tiré un beau tir pour remporter la journée et a finalement brisé la résistance de Palace à la 77e minute.

La frappe sensationnelle de Fred a obtenu les trois points

Rangnick a quitté Old Trafford heureux après son premier match

United a commencé le match avec force et une différence dans leur style de jeu a été immédiatement perceptible.

L’équipe de Rangnick semblait s’aligner en 4-2-2-2 avec Marcus Rashford partenaire de Cristiano Ronaldo à l’avant et menant leur pressing, avec Jadon Sancho et Bruno Fernandes juste derrière eux.

Cependant, malgré ces signes prometteurs, peu d’occasions ont été créées par l’équipe locale dans les 45 premières minutes.

Ronaldo a tiré sur un coup franc, tandis que Palace avait quelques demi-chances à la pause, mais il n’y avait rien de clair de part et d’autre.

Ronaldo n’a pas pu avoir son impact habituel sur le jeu

Il y avait parfois de la frustration alors que United luttait pour percer

Ce schéma s’est poursuivi en seconde période alors que les deux défenses restaient fermes, tandis que United commençait à revenir à certaines vieilles habitudes.

Mason Greenwood a remplacé Sancho à l’heure de jeu tandis que Patrick Vieira a fait venir Odsonne Edouard à la place de Christian Benteke.

Avec un peu plus de 20 à jouer, Alex Telles a tiré un coup franc de l’aile droite contre le haut de la barre transversale et il semblait que ce n’était peut-être pas le jour de United.

Une chance encore meilleure est revenue à Jordan Ayew de Palace cinq minutes plus tard alors qu’il tirait à travers le but et au large après que le ballon lui ait été dirigé depuis un corner initial.

Le gagnant de Fred a été très bien touché

Cet avertissement a déclenché le vainqueur alors que United a répondu en revenant à l’attaque.

À la 77e minute, Fred s’est fait le héros improbable en frappant un joli tir de l’extérieur de la surface de réparation au-dessus de Vicente Guaita et dans le fond des filets du Palace.

Les visiteurs ont insisté pour un égaliseur avec plusieurs corners dans les arrêts de jeu, mais l’équipe locale a tenu bon pour donner à son nouveau patron un départ gagnant.