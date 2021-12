Fred intensifie alors que Ralf Rangnick guide Man Utd pour gagner Crystal Palace

Fred était le héros improbable alors que Manchester United a enflammé l’ère Ralf Rangnick avec une victoire 1-0 sur Crystal Palace à Old Trafford.

Avec Rangnick sur la ligne de touche pour la première fois en tant que manager par intérim, United a dû être patient pour éliminer une équipe de Palace qui aurait pu les frustrer. En fin de compte, c’était la conclusion que les hôtes espéraient, cependant.

Rangnick est entré dans le match sans changer aucun joueur de la formation qui avait affronté Arsenal en milieu de semaine, alors qu’il regardait depuis les tribunes.

United a eu la première chance quand Alex Telles a tiré hors cadre après une routine de corner. Ils fixaient leur rythme dès le début et mettaient Palace sous pression dans les 10 premières minutes, sans tester Vicente Guaita.

Cristiano Ronaldo a également tenu à s’impliquer en décochant un coup franc. Il s’est occupé, voyant également un tir bloqué et une tête rater la cible.

Le prochain à avoir une chance pour United était Fred, mais James Tomkins l’a empêché de le refuser.

Guaita a été appelé à agir pour empêcher Bruno Fernandes de marquer alors que United continuait de tester la détermination de Palace. Il y a aussi eu une tentative de Jadon Sancho, déviée au-dessus de la barre.

Palace a quelque peu endigué la marée jusqu’à la pause et a réussi à s’aventurer un peu plus en avant. En fin de compte, il restait sans but au moment où l’arbitre a sifflé la mi-temps.

L’effet Ralf Rangnick ? Comment les quatre meilleures chances de Man Utd évoluent sous le tacticien allemand

Man Utd a fait attendre la deuxième mi-temps pour le vainqueur de Fred

United a commencé la seconde mi-temps avec une intention similaire, mais le premier effort de Fernandes depuis le redémarrage était hors cible.

Leur tempo a quelque peu baissé après, cependant. De l’autre côté, Palace a commencé à sentir sa propre opportunité d’obtenir un résultat.

Ayant besoin de regagner sa confiance antérieure, United a remporté un coup franc et Telles a visé. C’était leur chance la plus proche de la mi-temps à ce point alors qu’il effleurait la barre transversale avec son effort.

Une autre chance est tombée aux pieds de Mason Greenwood, qui avait remplacé Sancho lors du premier changement de Rangnick. Cependant, l’attaquant a raté sa tentative.

À l’autre bout, il y avait une grande chance pour que Palace fasse payer United. Le ballon est arrivé à Jordan Ayew à quelques mètres du but, mais il a décoché un tir à côté. C’était un moment que Palace en viendrait à regretter.

Une minute plus tard, United pouvait pousser un soupir de soulagement lorsque Fred leur donna l’avantage.

Le milieu de terrain brésilien s’est accroché à un ballon de Greenwood et du bord de la surface l’a enroulé dans le coin supérieur avec son pied droit.

Il l’a mérité pour sa performance globale et le but s’est avéré être le vainqueur du match, malgré une pression tardive de Palace.

Man Utd a ainsi remporté des victoires consécutives pour la première fois en près de trois mois et sa première feuille blanche à domicile de la saison.

LIRE LA SUITE: Une condition reste en suspens alors que la première signature de Rangnick à Man Utd est pratiquement terminée