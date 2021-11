Fred joue un rôle dans le match nul 1-1 de Manchester United contre Chelsea – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Fred, a certainement fait un spectacle pour le futur manager par intérim attendu, Ralf Rangnick, alors qu’il s’est superbement comporté contre Chelsea.

Sky Sports a remis le prix de l’homme du match à Scott McTominay, mais de nombreux fans ont estimé que son partenaire de milieu de terrain était plus méritant.

Le match de Fred en chiffres contre Chelsea : 32 tentatives de passes

26 passes réussies

9 récupérations de balles

4 passes dans le 1/3 final

4 tentatives de tacles

4 interceptions

3 fautes subies

2 tacles réussis

0 fautes commises Une performance vraiment impressionnante en dehors de son tir tardif. pic.twitter.com/JT6PKseLxi – Statman Dave (@StatmanDave) 28 novembre 2021

Chelsea a certainement dominé l’affrontement, mais United s’est amélioré en seconde période et a finalement obtenu son match nul, même si cela aurait pu être plus que cela.

Fred a couvert chaque brin d’herbe de manière typique et a contribué à donner à ses attaquants la plate-forme pour se produire.

Les Red Devils n’étaient pas à leur meilleur naturellement, mais l’affrontement consistait à survivre, au moins jusqu’à ce que Rangnick puisse entrer et trier l’équipe comme il le souhaite.

Michael Carrick a remporté une victoire cruciale contre Villareal en milieu de semaine et a réussi un match nul contre l’équipe la plus en forme de la ligue à Chelsea, il est donc sûr de dire que ce sont deux résultats positifs.

Fred a eu la chance d’aider United à marquer un deuxième but, mais a malheureusement pris l’horrible décision d’essayer d’ébrécher Edouard Mendy au lieu de le renvoyer à des coéquipiers qui étaient dans une meilleure position.

Néanmoins, un match nul était probablement le résultat juste, d’autant plus que pendant toute la domination de Chelsea, ils n’ont pas vraiment réussi à mettre les visiteurs par l’épée.

Attraper trois points avant la nomination de Rangnick et avant d’affronter Arsenal aurait été l’idéal, mais la liste des rencontres s’éclaircit rapidement et s’annonce favorable.

Manchester United a juste besoin de s’accrocher plus longtemps et peut alors, espérons-le, travailler à améliorer sa forme et à marquer des points.

Fred est probablement quelqu’un que Rangnick aime et il ne serait pas surprenant de le voir garder sa place dans l’équipe.