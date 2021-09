Fred: la star de Manchester United devrait manquer le choc contre Newcastle United – Man United News And Transfer News

in

Manchester United pourrait se passer de Fred ce week-end après l’annonce de l’appel du Brésil à la FIFA.

Le milieu de terrain tenace s’est avéré être un joueur sur lequel Ole Gunnar Solskjaer s’appuie souvent au milieu du parc.

Fred doit faire quelque chose de bien car United n’a pas donné la priorité à une signature au milieu de terrain l’été dernier, choisissant plutôt de se concentrer sur les positions d’ailier droit et d’arrière central.

Jadon Sancho et Raphael Varane ont été amenés respectivement et Solskjaer a saisi l’opportunité de ramener Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Les Red Devils pourraient se retrouver face à une crise mineure dans la salle des machines alors qu’ils cherchent à saisir les trois points contre Newcastle United.

Pour ceux qui ne sont pas clairs, le Brésil peut le faire car il a sélectionné des joueurs qui n’ont par la suite pas été libérés par leurs clubs. https://t.co/WlCSm3BbE5 – Simon Stone (@ sistoney67) 8 septembre 2021

Sans Fred, Manchester United a Nemanja Matic, Donny van de Beek et Paul Pogba comme options au milieu de terrain.

Scott McTominay vient tout juste de reprendre l’entraînement après une opération chirurgicale et ne devrait donc pas commencer.

On pourrait même affirmer que Solskjaer a évité d’utiliser Van de Beek au milieu de terrain, ce qui signifie qu’un partenariat entre Matic et Pogba pourrait commencer.

La paire se complète sur le papier dans le sens où le premier peut faire le sale boulot tandis que le second fait avancer les choses au milieu de terrain.

Cependant, le manque de mobilité de Matic pourrait être exposé alors que Pogba n’est pas exactement connu pour sa défense.

Néanmoins, une victoire contre Newcastle est toujours attendue et les fans espèrent que Ronaldo pourra faire ses deuxièmes débuts avec style.