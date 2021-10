Fred: la star de Manchester United fortement impliquée dans le jeu offensif – Man United News And Transfer News

Manchester United a beaucoup de talent offensif, avec Bruno Fernandes souvent au centre de tout ce qui se passe bien, mais un nom surprise est apparu chez Fred en ce qui concerne une statistique intéressante.

Le Brésilien qui travaille dur est souvent le bouc émissaire des fans, mais il sentira désormais que l’accusation qu’il ne peut pas créer est fausse.

Qui a été le plus impliqué dans les séquences offensives de Manchester United en Premier League jusqu’à présent ? Quelques habitués ie Bruno Fernandes et quelques surprises ie Fred. pic.twitter.com/KzEGs9UmfT – Maram AlBaharna (@maramperninety) 12 octobre 2021

Cela ne veut pas dire que Fred est le meilleur milieu de terrain du monde, mais il est clair qu’il contribue plus que beaucoup ne le croient.

On peut voir que son implication dans les passes décisives est aussi faible que Nemanja Matic et Jadon Sancho, ce qui montre son manque d’implication dans le dernier tiers.

C’est naturel étant donné qu’il joue comme l’un des deux milieux de terrain défensifs et est souvent chargé de passer le ballon aux joueurs les plus créatifs des quatre premiers.

C’est pourquoi son implication dans la préparation des tirs est si élevée, car il a tendance à être le dernier joueur à avoir déplacé le ballon vers l’abondance de talents offensifs devant lui.

Ils créent ensuite des opportunités nettes et aident à les convertir, ce qui n’est même pas proche du rôle de Fred.

Le milieu de terrain tenace est chargé de briser le jeu et de protéger ses quatre arrières, bien que certains fans diraient qu’il n’est pas assez bon dans ce rôle non plus.

La petite taille de Fred et son manque de présence physique signifient qu’il est souvent victime d’intimidation et qu’il est une cible facile à presser pour les joueurs adverses.

Ses erreurs sont donc mises en évidence et les fans veulent voir un joueur plus solide à sa place, et peut-être pourquoi Scott McTominay n’est-il pas autant critiqué alors qu’il n’est pas non plus un meneur de jeu.

La star de West Ham, Declan Rice, est considérée comme la cible idéale pour le poste et c’est parce qu’il possède tous les attributs susmentionnés.