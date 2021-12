Fred le héros alors que Man Utd bat Crystal Palace lors du premier match de Ralf Rangnick en charge

Fred célèbre son excellent but gagnant pour Manchester United (Photo: .)

Ralf Rangnick a pris un départ victorieux en tant que manager de Manchester United dimanche alors que sa nouvelle équipe a remporté une victoire étroite 1-0 sur Crystal Palace grâce à un fabuleux but de Fred.

Le Brésilien était le héros improbable à la 77e minute alors qu’il réalisait un effort sublime dans la lucarne, juste au moment où il semblait que le premier match de Rangnick allait se terminer par un match nul et vierge.

Les Red Devils avaient été la force dominante dans le jeu, adoptant clairement un nouveau style de jeu sous l’Allemand, pressant plus haut sur le terrain et beaucoup plus efficacement que tout ce qu’ils ont montré ces derniers mois.

Cependant, ils manquaient d’avance et avaient du mal à se créer de bonnes opportunités, Palace passant de la survie en première mi-temps à l’imagination de ses chances de surprise en deuxième période.

Juste au moment où les Eagles commençaient à étaler leurs victoires, Fred les a coupés avec son excellent but, inscrit par le remplaçant Mason Greenwood, alors qu’il trouvait le coin supérieur du bord de la surface.

Ralf Rangnick a pris en charge Manchester United pour la première fois (Photo: .)

Manchester United ressemblait à une équipe très différente dès le début du match, avec Rangnick mettant clairement sa philosophie dans les joueurs après une seule séance d’entraînement avec le,.

Il y avait beaucoup plus de pression que ce qui avait été vu avant l’arrivée de l’Allemand, les Diables rouges faisant de leur mieux pour récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse, avec Cristiano Ronaldo s’impliquant et Marcus Rashford faisant beaucoup plus de fermeture que ce que nous avons vu de lui cette saison jusqu’à présent.

Cristiano Ronaldo a montré qu’il pouvait faire du pressing sous Ralf Rangnick (Photo: .)

Les fidèles d’Old Trafford ont apprécié l’énergie plus élevée et le rythme plus rapide dans la strophe d’ouverture, mais il n’y avait pas beaucoup d’occasions claires pour leur équipe, ni même pour les visiteurs.

Ronaldo a envoyé quelques efforts au début, Fernandes a forcé un arrêt de Vicente Guaita au milieu de la mi-temps et Diogo Dalot a fait un effort capricieux juste avant la mi-temps car une performance impressionnante n’a rien donné aux hommes de Rangnick.

L’équipe locale a continué à dominer la possession en seconde période, mais n’avait pas vraiment l’air plus dangereuse alors que l’après-midi avançait et que les choses devenaient plus sombres à Old Trafford.

Mason Greenwood a remplacé Jadon Sancho juste après l’heure de jeu, mais après cela, c’est Palace qui a commencé à avoir l’air un peu plus confiant que United alors qu’il sentait la possibilité de remporter une victoire choc.

La meilleure chance du concours est ensuite revenue aux Eagles avec 15 minutes à jouer alors que Jordan Ayew a envoyé un tir large de seulement quelques mètres après que James Tomkins ait dirigé un ballon d’un coin.

Cependant, alors que les choses semblaient un peu louches pour le nouveau patron, sorti de nulle part, Fred a ouvert le score avec une superbe finition et a sorti un coup de poing de son manager.

Greenwood a remis le ballon au Brésilien au bord de la surface de réparation et il s’est enroulé dans un excellent effort au-dessus du gardien de but et dans la lucarne la plus éloignée pour illuminer Old Trafford.

Fred a marqué son deuxième but de la saison en Premier League (Photo: .)

Le but du Brésilien était le seul du match avec Palace incapable de rebondir après la déception d’avoir concédé, bien qu’ils aient mis United sous pression avec des corners tardifs testant la défense de l’équipe locale.

Ronaldo a joué les 90 minutes complètes de son premier match sous Rangnick, après que des questions se soient posées quant à savoir si l’Allemand aurait envie du vétéran dans son nouveau système de pressing haut.

Le nouveau patron a présenté Donny van de Beek, ce qui pourrait être un signe encourageant pour le Néerlandais assiégé, et le jeune passionnant Anthony Elanga, montrant qu’il prête déjà attention au célèbre système de jeunesse de United.



