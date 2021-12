Fred, McTominay a averti alors que Rangnick révèle une nouvelle formation fluide de Man Utd

Fred et Scott McTominay ont été informés d’un domaine de leur jeu qui doit s’améliorer immédiatement – ​​malgré les éloges de Ralf Rangnick lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre Crystal Palace.

Rangnick était sur la ligne de touche pour la première fois depuis qu’il est devenu le manager par intérim de United. Malgré quelques complications, il a pris un bon départ. Ils ont soutenu la victoire en milieu de semaine contre Arsenal, qu’il a regardée depuis les tribunes, avec encore trois points contre Palace.

Fred a marqué depuis le bord de la surface à la 77e minute avec ce qui était le seul but du match.

United a maintenant remporté des matchs consécutifs pour la première fois en près de trois mois. Ils ont également conservé leur première feuille blanche à domicile de la saison contre Palace.

En effet, la star brésilienne Fred devrait tirer une énorme confiance de son affichage. Souvent en difficulté pour trouver la forme qui a persuadé United de débourser 47 millions de livres sterling en 2018, il a finalement commencé à bien paraître ces dernières semaines.

Et après avoir marqué le vainqueur contre les Eagles, Rangnick a parlé de son bonheur pour lui.

Le patron par intérim a déclaré : « J’ai dû demander à mon entraîneur adjoint si c’était le pied droit de Fred. Je pensais qu’il ne pouvait tirer qu’avec sa gauche. Je suis content pour lui.

Domaines d’amélioration

Néanmoins, Rangnick admet que Fred et McTominay ont des moyens de s’améliorer. Et en racontant « une zone de faiblesse », il a demandé à la paire de couper autant de passes carrées au milieu de terrain.

« Si vous jouez comme nous avons joué aujourd’hui, en ce qui concerne l’intensité, le fait d’être sur le devant, de jouer de manière très proactive et d’avoir quatre joueurs offensifs devant Scotty et Fred – avec Jadon, Bruno, Cristiano et Marcus – il est très important que vous avez des joueurs très disciplinés, qui sont proactivement agressifs contre le ballon », a expliqué Rangnick.

«Et Scotty et Fred sont presque parfaits défensivement là-dessus. Ils ont fait une, deux ou trois erreurs, surtout en première mi-temps, il y a eu deux passes carrées – une de Scott, une de Fred.

«Je n’aime pas ce genre de ballons au milieu de terrain dans ces positions. Mais dans l’ensemble, lorsque l’autre équipe est en possession du ballon, Fred et Scotty sont presque parfaits pour ce genre de football.

Rangnick explique la nouvelle formation de Man Utd

Rangnick a gardé la foi avec le même XI qui avait vaincu Arsenal en milieu de semaine, avec Anthony Martial et Jesse Lingard à nouveau ignorés.

Cependant, Rangnick a modifié sa formation en 4-2-2-2 et l’Allemand admet qu’il était satisfait de la façon dont ils se sont adaptés.

« Pour moi, il me semblait logique de ne pas changer trop de choses ou trop de positions après la victoire contre Arsenal. Donc à la fin, une fois que tout le monde était en pleine forme, personne n’était blessé, complètement rétabli, j’ai décidé de jouer le même onze de départ », a-t-il poursuivi.

« Et pour moi, la question est de savoir comment faire pression sur le ballon, comment prendre le contrôle ? Et puis j’ai décidé de jouer en 4-2-2-2 avec deux attaquants, pas de Cristiano seul à l’avant. Cela signifie que nous allons avec Marcus, utilisons son rythme pour les balles verticales. Puis, à la fois avec Jadon et avec Bruno dans les deux n°10.

« Pour le reste c’était pareil [as against Arsenal]. Et nous avions suffisamment d’espace avec Bruno et Jadon sur ces 10 positions pour que nos arrières latéraux jouent toujours vers l’avant. Ils peuvent alors demander le ballon sur l’aile. Oui, ils ont tous les deux joué presque comme des arrières latéraux, surtout en première mi-temps. Alexis [Telles] et Diogo [Dalot] les deux se sont très bien comportés offensivement.

« C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de jouer en 4-2-2-2. Cela signifie que chaque joueur pourrait jouer dans sa meilleure position possible.

