Fred met fin aux « fausses nouvelles » alors que la crise de Manchester United se poursuit – News 24

La star de Manchester United, Fred, a rompu le silence des joueurs et a répondu aux « fausses nouvelles » qui prétendaient que certains d’entre eux pourraient vouloir sortir.

Le Brésilien a pris soin de ne parler que pour lui-même et au moment de la rédaction, il est le seul joueur du club à avoir affirmé que les rapports étaient faux.

Over the past few days I have read several fake news involving my name and other MUFC athletes. I'm not in the habit of answering controversial stuff publicly, but this time I will have to. — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) January 7, 2022

I just want to say that I am very happy here and I have never expressed any dissatisfaction and the possibility of leaving the club. Don't get misled by fake news. We will continue to work with great dedication to pursue our goals. — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) January 7, 2022

« Au cours des derniers jours, j’ai lu plusieurs fausses nouvelles impliquant mon nom et d’autres athlètes du MUFC. Je n’ai pas l’habitude de répondre publiquement à des choses controversées, mais cette fois je vais devoir le faire.

« Je veux juste dire que je suis très heureux ici et je n’ai jamais exprimé de mécontentement ni la possibilité de quitter le club. Ne vous laissez pas berner par les fausses nouvelles. Nous continuerons à travailler avec beaucoup de dévouement pour poursuivre nos objectifs. »

Des rumeurs ont circulé ces derniers jours affirmant que les joueurs étaient divisés et que, selon certains rapports, environ la moitié ou un peu plus des joueurs voulaient partir.

Le nom de Fred en particulier n’est pas nécessairement apparu, mais lui, ou du moins son agent, sera au courant des nouvelles qui circulent, indiquant que le club aime un milieu de terrain.

L’ancien homme du Shakhtar Donetsk a été fait le bouc émissaire dans le passé, mais les fans seront ravis de le voir parler honnêtement et directement.

Les supporters ont toujours poussé les joueurs à démystifier les fausses nouvelles ou au moins à s’exprimer lorsque le club est en état de crise.

C’est pourquoi les fans apprécieront les efforts de Fred et cela devrait aider à apaiser le bruit entourant Carrington et Old Trafford ces derniers temps.

Bien sûr, démystifier les rumeurs n’ira que dans la mesure où les supporters voudront que les joueurs n’obtiennent pas seulement de bons résultats, mais qu’ils réalisent également des performances agréables.