Fred réalise une performance fantastique alors que Man United de Ralf Rangnick prend un départ victorieux contre Crystal Palace – Man United News And Transfer News

Considéré comme l’un des joueurs les plus à risque de perdre sa place de titulaire sous la nouvelle direction de Ralf Rangnick, Fred a réalisé une superbe performance pour Manchester United contre Crystal Palace aujourd’hui.

Fred était l’homme du match de The Peoples Person après une belle performance box-to-box qui a été couronnée par une superbe frappe qui a décroché les trois points pour les Red Devils.

Le Brésilien a atteint 83% de précision de passe, a réussi cinq des six longues passes, a créé une chance, a remporté 10 des 16 duels et sept des neuf tacles.

Les statistiques indiquent qu’il a réussi un tir cadré sur deux, mais son effort bien réussi en première mi-temps n’a pas eu de chance de toucher un défenseur et de dévier.

Fred contre Crystal Palace 83% de précision de passage

5/6 Passes longues précises

1 chance créée

1/2 tirs cadrés

1 but

10/16 Duels gagnés

7/9 Tacles gagnés pic.twitter.com/2pUyvfX7Nd – The Tactical Times (@Tactical_Times) 5 décembre 2021

Fred est en superbe forme depuis qu’Ole Gunnar Solskjaer a été remplacé en tant que manager et semble profiter de la plus grande liberté pour aller de l’avant que le premier patron par intérim Michael Carrick et maintenant le manager par intérim Ralf Rangnick lui ont permis.

Comme le note United Update sur Twitter, « Fred a marqué deux fois en 12 matchs de Premier League cette saison, autant qu’il en a marqué en 76 matchs au cours de ses trois premières saisons dans la compétition avec Manchester United ».

Sam Pilger a noté qu’il avait maintenant marqué plus de buts en championnat cette saison que Lionel Messi.

Avec Donny van de Beek qui rongeait son frein pour le temps de jeu et Paul Pogba prêt à revenir vers Noël, la compétition pour les places au milieu du parc est intense à United.

Mais sous cette forme, l’homme qu’ils appellent « Pastor Fred » mérite amplement d’être dans le onze de départ et sera extrêmement difficile à déloger de la feuille d’équipe.