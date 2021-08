Fred se renforce face à la tempête tropicale alors qu’il se dirige vers la côte américaine ⋆ .

Le National Hurricane Center a déclaré que Fred avait retrouvé son statut de tempête tropicale dans le golfe du Mexique tôt dimanche alors que certaines parties des Caraïbes se préparaient aux impacts de la tempête tropicale Grace.

Fred devait traverser le golfe avant d’atteindre la côte lundi soir ou mardi matin, ont indiqué les prévisionnistes. Ils ont déclaré que les gens de l’Alabama au centre de la Floride devraient surveiller les progrès du système.

Un avertissement de tempête tropicale est désormais en vigueur pour la côte de la Florida Panhandle de Navarre à la limite du comté de Wakulla/Jefferson, ce qui signifie que des conditions de tempête tropicale sont attendues quelque part dans la zone d’avertissement au cours des prochaines 24 heures. Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour la côte de la Florida Panhandle de la frontière Alabama/Floride à la Navarre.

Les vents maximums soutenus de Fred étaient de 40 mph (65 km/h) dimanche matin.

Anticipant Fred, Floride Gov. Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence pour la région de Panhandle. Et le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a publié samedi une déclaration disant que son administration surveillait la météo et “sera prête à agir au niveau de l’État si nécessaire”.

Fred a été localisé tôt dimanche à environ 335 miles (555 kilomètres) au sud-sud-est de Pensacola, en Floride, et se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 12 mph (19 km/h).

Les employés de la ville remplissent des sacs de sable lors d’un événement de distribution de sacs de sable au volant pour les résidents avant l’arrivée des pluies associées à la dépression tropicale Fred, le vendredi 13 août 2021, à Grapeland Park à Miami. Les prévisionnistes disent que la dépression tropicale Fred se renforce lentement et pourrait retrouver le statut de tempête tropicale vendredi. (Photo AP/Wilfredo Lee)

Fred avait été rétrogradé en onde tropicale samedi. Les ondes tropicales peuvent contenir des vents et de fortes pluies, mais ne circulent pas autour d’un point central ou d’un « œil » comme une tempête tropicale ou un ouragan.

Pendant ce temps, la tempête tropicale Grace se trouvait dimanche matin à 135 kilomètres au sud de San Juan, à Porto Rico. Les prévisionnistes ont déclaré que de fortes précipitations du système tomberaient sur certaines parties des Petites et Grandes Antilles au cours des prochains jours.

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour les îles Vierges, Porto Rico et une partie de la République dominicaine, ce qui signifie qu’ils seront probablement touchés par Grace. Une veille de tempête tropicale a été émise pour Haïti.

Grace avait des vents maximums soutenus autour de 40 mph (65 km/h). La tempête se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 16 mph (26 km/h).

Grace et Fred, quel que soit leur état de tempête, représentaient une menace de fortes pluies et d’inondations, ont déclaré les prévisionnistes.

Avis de tempête tropicale #Grace 9A: Grace apportant localement de fortes pluies à Porto Rico et aux îles Vierges. Noaa Hurricane Hunters enquête actuellement sur Grace. https://t.co/VqHn0u1vgc – Centre national des ouragans (@NHC_Atlantic) 15 août 2021

Des précipitations totales d’environ 3 à 6 pouces (7,5 à 15 centimètres) étaient prévues de Grace pour les îles Sous-le-Vent, les îles Vierges et Porto Rico, jusqu’à mardi.

Fred devait apporter 4 à 8 pouces (10 à 20 centimètres) au Big Bend de Floride et au Panhandle de dimanche soir à mardi.

Une tempête tropicale plus tôt dans la semaine, Fred s’était affaiblie en dépression par sa rotation sur Haïti et la République dominicaine, où elle a coupé l’électricité à quelque 400 000 clients et provoqué des inondations qui ont forcé les autorités à fermer une partie du système d’aqueduc du pays, interrompant l’eau service à des centaines de milliers de personnes. Les autorités locales ont signalé que des centaines de personnes ont été évacuées et que certains bâtiments ont été endommagés.

