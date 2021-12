Fred VanVleet des Raptors se moque de Russell Westbrook des Lakers (vidéo)

Les Raptors de Toronto ont battu les Golden State Warriors 119-110 samedi soir.

Avec cette victoire, Toronto est passé à 14-15 cette année-là tandis que Golden State a glissé à 24-6.

L’une des principales raisons de la victoire des Raptors était le jeu stellaire du garde Fred VanVleet. Il a terminé avec 27 points et 12 passes décisives dans la nuit, se connectant finalement sur un sommet de six trois sur 10 tentatives au-delà de l’arc.

VanVleet a également terminé avec sept rebonds dans la nuit, ratant de peu son premier triple-double.

Après avoir presque atteint ce jalon, la star des Raptors a pris au hasard un petit coup sur le garde des Lakers Russell Westbrook.

« Je dois être un peu plus égoïste », a-t-il déclaré.

«Je pense que je pourrais les obtenir cependant. Si j’essayais d’obtenir un triple-double, je pourrais probablement l’obtenir. Mais chaque fois que je m’approche, je n’arrive pas à me forcer à le chasser comme j’en ai besoin. Être le gars le plus petit sur le terrain n’aide pas vraiment en termes de chasse aux rebonds.

« Mes coéquipiers, ils ne me donnent pas le traitement Westbrook où ils sortent du chemin et me laissent aller le chercher, alors je devrais peut-être en discuter avec eux », a ajouté VanVleet.

Les commentaires de VanVleet sont amusants car ils viennent juste après le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, qui a tiré sur Westbrook pour à peu près la même chose: accumuler des triples doubles largement inutiles et bourrés de statistiques.

Entre les éclats d’obus qu’il a attrapés de VanVleet et la nouvelle que LA a parlé à deux équipes de son échange, Westbrook connaît une semaine difficile.

Quand vous êtes aussi polarisant d’une star que Westbrook l’est clairement, cela vient avec le territoire.

