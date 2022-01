Fred VanVleet et une pertinence brutale dans les Raptors de Toronto

L’un des joueurs qui génère les statistiques NBA les plus pertinentes est Fred Van Vleet. L’escorte de rapaces de Toronto Il fait partie des joueurs qui ont beaucoup grandi après les problèmes physiques qu’il a eu et son importance dans la franchise canadienne a beaucoup grandi.

Fred VanVleet a été l’un des derniers candidats à recevoir le prix NBA Player of the Month et n’a finalement pas été sélectionné. Mais leur nombre aurait pu le permettre.

21 points par match, 5 rebonds par match et aussi 7 passes décisives, le tout avec une moyenne de 3,5 triplés pour chaque rendez-vous. Tous ces chiffres sont des records dans la carrière du joueur, avec une influence brutale sur les victoires de l’équipe.

Un joueur essentiel

Si Fred VanVleet est en piste, les Raptors devancent leurs rivaux de 6 points. Si le gardien est absent, les Canadiens sont devancés par un écart de 14,6 points. C’est-à-dire au total une différence de plus de 20 points qui le place comme le deuxième joueur le plus décisif dans une statistique aussi importante qu’après Nikola Jokic.

La vérité c’est que rapaces de Toronto Il est plongé dans un processus de restructuration évident qui devrait se terminer par le départ de plusieurs joueurs de l’équipe et l’entrée de nombreux autres. Mais quoi qu’il en soit, ce qui est clair comme du cristal, c’est que Fred VanVleet doit être l’une des pièces maîtresses sur lesquelles s’attaquer à ce processus difficile, même devant d’autres talents intéressants comme Pascal Siakam.