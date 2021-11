Fred Vasseur d’Alfa Romeo confirme la date de la révélation imminente du deuxième pilote

Frédéric Vasseur d’Alfa Romeo a confirmé que l’équipe avait décidé qui conduirait aux côtés de Valtteri Bottas, et l’annonce peut être attendue la semaine prochaine.

Il avait été précédemment annoncé que la décision d’Alfa serait révélée au lendemain du week-end à Sao Paulo, et le directeur de l’équipe, Vasseur, a maintenant confirmé que le mardi 16 novembre était la date à marquer dans votre agenda pour l’occasion.

Il semble de plus en plus improbable qu’Antonio Giovinazzi reste avec l’équipe, ayant défié les ordres de l’équipe en Turquie et décrit publiquement sa stratégie au Mexique comme étant « complètement fausse », laissant entendre qu’il est de plus en plus frustré par sa situation en Formule 1.

Après l’échec de la proposition de rachat de l’équipe par Andretti Autosport, cela a également semblé sortir Colton Herta d’IndyCar pour un essai en F1 l’année prochaine, les pilotes de Formule 2 Guanyu Zhou et Oscar Piastri étant désormais les favoris pour le siège.

Zhou, un pilote junior d’Alpine, apporterait une somme d’argent importante avec lui à l’équipe grâce à ses relations de sponsoring et semble être le choix le plus probable – mais le directeur de l’équipe d’Alfa ne révélera pas encore qui sera le coéquipier de Bottas. .

« Oui, nous avons déjà pris une décision sur l’autre pilote », a déclaré Vasseur à Canal+, cité dans l’édition italienne de Motorsport.com.

« Nous en sommes aux dernières formalités, mais la décision sera communiquée mardi après le Grand Prix du Brésil. »

Vasseur a laissé entendre que le jeune talent Theo Pourchaire, qui avait également été envisagé pour le pilotage, ne passera pas encore en Formule 1 pour le moment.

Le jeune de 18 ans a gagné deux fois en Formule 2 jusqu’à présent cette année et occupe actuellement la cinquième place du classement, mais le patron d’Alfa a déclaré que l’équipe envisageait d’adopter une approche mesurée pour s’assurer que le jeune français ne soit pas précipité au sommet. étage.

« Je veux que Theo ait tous les outils pour accéder à la Formule 1. Nous réfléchissons actuellement à un programme d’essais important pour bien le préparer », a expliqué Vasseur.

« Le but de la vie de chaque pilote est d’arriver en F1. Le problème c’est que ce n’est pas une fin en soi car il faut bien faire sa carrière et souvent ces deux projets ne vont pas de pair.

« Lewis Hamilton a passé deux saisons en Formule Renault, deux en F3 et une en F2. Il aurait pu finir premier en F1, mais il a fait les bons choix à l’époque. »

Alfa Romeo occupe actuellement la neuvième place du championnat des constructeurs, devant Haas avant les quatre dernières courses de la saison.