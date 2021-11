Le patron d’Alfa Romeo, Fred Vasseur, s’est senti « très désolé » pour Antonio Giovinazzi après des problèmes de stratégie au Mexique, mais les discussions sur le sabotage ont fait mal.

Giovinazzi a réalisé un premier tour fantastique en passant de la 11e à la 6e place, aidé par le contact entre Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo, offrant l’opportunité d’une première arrivée dans les points depuis Monaco.

Ses espoirs ont cependant été anéantis par le département stratégie d’Alfa Romeo, après qu’il soit sorti de son arrêt au stand en pneus durs et derrière le duel Ricciardo/Bottas qui a fait rage pendant la majeure partie de la course.

Franchissant la ligne P11, Giovinazzi était furieux contre son équipe à un moment où son avenir en Formule 1 est très incertain, disant sarcastiquement « Salut les gars, merci pour la bonne stratégie ».

C’était une réaction qui a surpris Alfa Romeo chef d’équipe Vasseur.

« Bien sûr, lorsque vous êtes P6 et que vous terminez P11, il est clair que la stratégie n’était pas parfaite », a déclaré Vasseur en parlant à Sky Italia.

« Mais nous avons choisi cette stratégie avec les informations que nous avions au mur des stands à ce moment-là. J’étais d’accord avec la décision car cela semblait un bon moyen de revenir sur la bonne voie derrière Ricciardo. Mais Ricciardo a bloqué Antonio et notre course était terminée.

« J’ai été surpris par sa réaction, nous avons discuté avec Antonio pour expliquer les raisons, ce qui est le plus important, mais c’est sûr que c’est dommage pour Antonio car il a bien commencé et dommage pour l’équipe car nous étions P6 et P8 et nous rattrapaient Williams au classement. C’était une erreur. »

Sono il classico ragazzo che cerca semper il lato positivo delle cose. Oggi est impossible.

Parfois, c’est simple de voir le bon côté des choses, parfois c’est difficile. Aujourd’hui c’est impossible.#MexicoGP #AG99🐝 #F1 pic.twitter.com/2lN3tgn6P6 – Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) 7 novembre 2021

Giovinazzi n’a même pas exclu le sabotage avec l’Italien qui devrait désormais quitter Alfa Romeo après la campagne 2021.

Mais cette façon de penser bouleverse Vasseur, qui a clairement indiqué que l’équipe ne ferait jamais une telle chose à Giovinazzi ou à son coéquipier Kimi Raikkonen.

« Je suis vraiment désolé pour Antonio et pour ce qui lui est arrivé la semaine dernière, mais je pense que certains de ses commentaires étaient un peu trop durs », a déclaré Vasseur.

« Nous sommes cinq cents personnes qui travaillent dans l’équipe d’Antonio et Kimi et vous ne pouvez pas penser que l’équipe fait quelque chose exprès contre les pilotes.

« J’étais très contrarié par cela, car nous avons beaucoup poussé pour Antonio ces dernières saisons et c’est nous qui avons donné à Antonio la chance de piloter avec nous. Et en imaginant que nous ayons fait quelque chose exprès, il a été très dur avec moi, avec l’équipe, très peu généreux avec l’entreprise et les sponsors.

« Nous devons comprendre que nous sommes dans le même bateau avec Antonio, nous poussons autant que possible, nous l’avons fait pendant trois saisons pour obtenir de bons résultats. Quand on fait bien on le fait ensemble, quand on fait une erreur, c’est une erreur qu’on fait ensemble, ce n’est pas une erreur où il faut pointer quelqu’un du doigt.

« Nous avons discuté clairement avec Antonio, je pense que tout a été clarifié entre nous. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla