Fred Vasseur : Lando Norris “a dû être pénalisé” à Sotchi

Fred Vasseur dit que des précédents ont montré que Lando Norris aurait dû être pénalisé pour avoir franchi la ligne d’entrée de la voie des stands lors du Grand Prix de Russie.

L’incident s’est produit lorsque Norris s’est arrêté tardivement pour des pneus intermédiaires sur sa McLaren dans les dernières étapes d’une course dont il avait mené une grande partie.

Après avoir d’abord essayé de rester en piste en slicks, le Britannique s’est retrouvé à lutter pour garder le contrôle de la voiture alors que la pluie tombait plus lourdement sur le circuit de Sotchi, cédant la tête et la victoire à Lewis Hamilton qui s’était arrêté plus tôt.

En se dirigeant vers les stands, Norris est revenu sur la ligne blanche qui marque l’entrée des stands avant de ramasser la voiture et de la diriger dans la direction prévue.

Après la course, le joueur de 21 ans a été convoqué devant les commissaires sportifs mais au lieu de recevoir une pénalité, il n’a reçu qu’une réprimande.

Pour Vasseur, le directeur de l’équipe Alfa Romeo, le résultat est pertinent car si Norris avait écopé d’une pénalité de cinq secondes, il aurait promu son pilote, Kimi Raikkonen, à la septième position après la huitième.

Mais alors que Vasseur a exprimé sa sympathie pour Norris, dont la décision de rester à l’écart peut sans doute lui avoir coûté une première victoire en F1, il a également cité d’autres exemples où des pilotes qui ont commis des erreurs similaires d’entrée dans la voie des stands ont été punis.

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

“Je suis très triste pour Lando car il a fait un week-end fantastique à Sotchi”, a déclaré le Français à Motorsport.com.

«Mais ce n’est pas parce que tu aimes ce gars et qu’il méritait de gagner que nous devons changer la règle. La règle est claire : si vous franchissez la ligne, vous devez être pénalisé.

« Ça a été le cas à des tonnes d’occasions, pour 10 fois moins que ça, avec [Yuki] Tsunoda à Spielberg, avec Raikkonen l’an dernier au Mugello. Et exactement la même condition avec Lewis à Hockenheim en 2019. »

Techniquement, la pénalité du Grand Prix d’Allemagne 2019 d’Hamilton était d’être allée du mauvais côté de la borne d’entrée des stands, de ne pas avoir franchi la ligne, mais a écopé de la même pénalité de cinq secondes.

À propos de l’erreur de Norris, Vasseur a ajouté : « L’avantage pour Lando était méga. Parce que dans cette situation, soit vous prenez cinq secondes, soit vous faites un autre tour sur le mouillé en slicks, et vous perdez peut-être 25 secondes.

«Et probablement une pénalité de cinq secondes ne suffit pas. Je me souviens parfaitement que lorsque Lewis a tiré le penalty à Hockenheim, 99% du paddock se sont plaints qu’il était trop petit.

« La question pour moi est que si on ouvre la porte à ce genre de discussion à chaque fois que quelqu’un met une roue sur la ligne blanche, on va essayer de trouver une bonne raison. Et nous irons voir les stewards et expliquerons et montrerons les données, et c’est une discussion sans fin. »

Palmer pense que Norris était un match pour Hamilton