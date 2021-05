Fred West: Début des travaux d’excavation au café liés à la disparition de Mary Bastholm | UK | Nouvelles

Fred West est l’un des tueurs en série les plus prolifiques de Grande-Bretagne qui a commis au moins 12 meurtres entre 1967 et 1987 dans le Gloucestershire. Il est décédé en 1995 à l’âge de 53 ans en prison et était auparavant suspect de la disparition de Mary Bastholm.

Mlle Bastholm a disparu en 1968 à l’âge de 15 ans et son corps n’a jamais été retrouvé.

La police a déclaré qu’il y avait maintenant suffisamment de preuves pour que les travaux d’excavation aient lieu dans le café Clean Plate où Mlle Bastholm travaillait auparavant.

La police du Gloucestershire avait reçu des preuves possibles d’une société de production qui avait filmé un documentaire au café.

Mlle Bastholm portait un manteau bleu lorsqu’elle a disparu et la société de production avait donné à la police une image de ce qui semblait être un matériau bleu enterré dans une zone de la cave.

L’inspecteur en chef détective John Turner a déclaré: «L’analyse de nos experts et le matériel fourni par la société de production signifie qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier le début des travaux d’excavation.

«J’ai parlé à la famille et j’ai été tellement impressionné par leur dignité tranquille et leur gratitude pour tout le travail que nous avons accompli et que nous ferons.

«Ils comprennent qu’il est possible que nous ne trouvions pas de restes humains, mais ils savent aussi que nous ferons tout notre possible pour déterminer si Mary est enterrée à cet endroit.

«Ce sera un travail lent et laborieux, mais nous avons les meilleures personnes là-dessus et je peux rassurer nos communautés que toutes sont impliquées, de mon équipe d’enquêteurs, nos scènes de crime, agents de recherche et agents de liaison avec les familles aux archéologues légistes qui continuer leur travail sont absolument engagés dans le travail à venir. “

Dans un communiqué, la famille de Mlle Bastholm a déclaré qu’elle était heureuse que la police «poursuive la recherche de Mary» car cela leur donne «une chance de la mettre au repos après toutes ces années».

Il a ajouté: “Nous espérons que c’est une chance pour finalement obtenir la clôture pour Mary.”

M. West a torturé, violé et assassiné un nombre indéterminé de femmes sur une période de 20 ans, ainsi que sa femme Rose.

En 1994, le tueur en série a admis avoir assassiné sa fille Heather.

La disparition de Mlle Bastholm en 1968 s’est produite pendant la période où M. West enlevait des filles à Gloucester et il travaillait souvent dans la rue où elle travaillait comme serveuse au café Clean Plate.

La police a déclaré que les agents devraient être au café pendant plusieurs semaines.