Fred West: L’épouse Rose pourrait être interrogée pour la disparition de Mary Bastholm, selon le détective principal | UK | Nouvelles

Rose est une tueuse en série qui a collaboré avec son mari, Fred West, l’un des tueurs en série les plus prolifiques de Grande-Bretagne qui a commis au moins 12 meurtres entre 1967 et 1987 dans le Gloucestershire. Il est décédé en 1995 à l’âge de 53 ans en prison et était auparavant suspect de la disparition de Mary Bastholm.

Mlle Bastholm a disparu en 1968 à l’âge de 15 ans et son corps n’a jamais été retrouvé.

DCI John Turner s’est entretenu avec The Mirror et a expliqué que Rose pourrait être interrogée sur la disparition de l’adolescent s’il y avait de nouvelles pistes d’enquête importantes.

Cela est venu après que la police a fouillé le café Clean Plate à Gloucester pour trouver des preuves qui, selon eux, pourraient être des morceaux de vêtements bleus.

Mlle Bastholm portait un manteau bleu lorsqu’elle a disparu et travaillait au café.

La police du Gloucestershire avait reçu des preuves possibles d’une société de production qui avait filmé un documentaire au café.

La société de production avait donné à la police une image de ce qui semblait être du matériel bleu enterré dans une zone de la cave.

Selon The Mirror, un chien cadavre reniflant des preuves a indiqué qu’il y avait peut-être quelque chose à l’intérieur du sous-sol.

M. West a torturé, violé et assassiné un nombre indéterminé de femmes sur une période de 20 ans, ainsi que sa femme Rose.

«Fred a joué avec les enquêteurs, il voulait contrôler l’enquête, il aimait être le centre d’attention et il jouait parfois avec nous.

«Mon équipe a parlé à Stephen, juste pour confirmer ce qu’on lui a dit et s’assurer que nous n’avions rien manqué.

«Si nous trouvions quelque chose d’important dans et autour du sous-sol du café, il serait logique que quelqu’un parle à Rose West.»

Les archéologues légistes ont déjà effectué des travaux d’exploration et DCI Turner a confirmé que six vides souterrains seront excavés et examinés.