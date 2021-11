Freddie Evans dit que la course de taureaux de BTC est lancée | Invezz

Freddie Evans, un vendeur chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock, estime que Bitcoin (BTC / USD) continuera d’augmenter malgré sa correction de prix actuelle. Le vendeur a partagé ses réflexions plus tôt dans la journée, notant que bien que les ours dominent actuellement le marché BTC, les indicateurs montrent que la course haussière n’est pas encore terminée.

Selon Evans, la correction actuelle des prix est le résultat de plusieurs facteurs, tels que le renforcement de l’indice du dollar américain. Il pense également que l’adoption du projet de loi américain sur les infrastructures, qui vise à introduire une plus grande réglementation dans l’espace cryptographique, est un autre facteur à l’origine de la sous-performance de BTC.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Néanmoins, Evans affirme que plusieurs indicateurs techniques suggèrent que la course haussière de BTC est loin d’être terminée. En tant que tel, il ne pense pas que la correction continue durera longtemps.

Selon les données de TradingView, les indicateurs techniques à court terme du BTC sont baissiers. Sur le graphique journalier, les oscillateurs sont neutres et les moyennes mobiles indiquent une légère force de vente. Cependant, le graphique hebdomadaire montre une dynamique haussière, avec des oscillateurs neutres et des moyennes mobiles pointant vers une force d’achat forte.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC change de mains à 59 675,86 $ (44 266,66 £) après avoir perdu 1,78 % en 24 heures et 12,78 % au cours des sept derniers jours. Le prix actuel de la BTC dénote une chute de 12,87% par rapport à son ATH du 10 novembre de 68 789,63 $ (51 027,12 £).

Le marché de l’altcoin saigne également

Alors que BTC a subi une baisse à deux chiffres au cours des sept derniers jours, il convient de noter que le marché des altcoins a également enregistré des pertes importantes au cours de la même période. Dans la liste des 10 principales crypto-monnaies, les altcoins ont enregistré des baisses hebdomadaires allant de 11% à 19,42%.

Les performances quotidiennes des altcoins sont également médiocres. Par exemple, Solana (SOL/USD) est le plus gros perdant après avoir perdu 3,91% de son volume pour changer de mains à 216,08$ (160,26$). Cardano (ADA/USD) est le deuxième plus gros perdant après avoir chuté de 2,70% sur la journée pour s’échanger à 1,88$ (1,39 livre).

Binance Coin (BNB / USD) et Ethereum (ETH / USD) viennent ensuite, perdant 2,41% et 2,11% pour changer de mains à 575,55 $ (426,97 livres) et 4 229,09 $ (3 137,37 livres), respectivement.

Les pièces liées au métavers semblent être les seules à remettre en cause la tendance actuelle du marché. Le Sandbox (SAND/USD) est en hausse de 6,62% sur la journée pour s’échanger à 3,30$ (2,45 livres) et Decentraland (MANA/USD) s’échange à 3,22$ (2,39 livres) après avoir gagné 0,36% au cours des dernières 24 heures. .

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent