Freddie Freeman a touché la ligne droite pour la deuxième fois dans les majeures

in

Le joueur de premier but de la Courageux d’Atlanta, Freddie homme libre, a frappé ce mercredi pour le cycle, marquant la deuxième fois de sa carrière de baseball pour Ligue majeure de baseball – MLB.

A travers le jeu Courageux vs. Marlins, le dernier MVP de la Ligue nationale, Freddie homme libre a frappé le cycle pour la deuxième fois de sa carrière Grandes ligues, le faisant avec un énorme coup de circuit de 404 pieds pour atteindre 27 au cours de la saison 2021.

Homme libre continue de frapper les Marlins d’une excellente manière et quoi de mieux pour le faire cette fois avec un cycle, étant un double dans la première manche, un triple dans la deuxième, un double et le home run dans la sixième manche contre Luis Madero pour mettre le jeu 7-2 en faveur de la Courageux.

Les Courageux Bien qu’ils n’aient pas Ronald Acuña Jr., ils ont un Freddie Freeman qui montre toute sa qualité dans le MLB et ce cycle à 31 ans en est la preuve, étant un voyage qui peint à la perfection dans le sud de la Floride.

Ici des vidéos :

Voici une bande-annonce mettant en vedette deux candidats MVP de la NL 😎 # ForTheA pic.twitter.com/dSuNRvYT1N – Braves d’Atlanta (@Braves) 19 août 2021

𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐋𝐅 𝐀 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐅𝐑𝐄𝐃𝐃𝐈𝐄 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐌𝐀𝐍 pic.twitter.com/VppfoT5q8n – Bally Sports : Braves (@BravesOnBally) 19 août 2021

Cycle Freddie Freeman – 9e dans l’histoire des Braves – 5e 1er but avec plusieurs cycles de carrière depuis 1900 – 3ème joueur cette saison avec un cycle (Trea Turner, Jake Cronenworth) – 2ème cycle de carrière (T-plus dans l’histoire des Braves, Herman Long en 1896 & 1900) h/t @EliasSports pic.twitter.com/FNBModmO69 – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 19 août 2021

En outre, Homme libre est le premier joueur de la Courageux en atteignant plusieurs cycles dans sa carrière en Ligue majeure et le septième dans toute l’histoire de cette organisation, rappelant que le premier était le 15 juin 2016 contre les Reds.

Il rejoint Trea Turner et Jake Cronenworth en tant que joueurs qui ont battu pour le cycle lors de cette saison MLB 2021 et est également le cinquième joueur de premier but avec plusieurs cycles de carrière depuis 1900.

Après cette journée, le joueur de premier but de la Courageux a une moyenne de .302 dans le MLB 2021, avec 135 hits et 70 points produits.

Photo: Courageux d’Atlanta.