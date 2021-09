Freddie Freeman est à égalité avec un home run après un énorme match au marbre

Le joueur de premier but de la Braves d’Atlanta, Freddie Freeman, a frappé un circuit en huitième manche pour égaliser le pointage et atteindre le numéro 29 cette saison de Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du développement de la rencontre entre les Braves d’Atlanta et les Nationals, Fredie Freemar a déchaîné sa puissance et a frappé un énorme coup de circuit pour atteindre 29 dans cette campagne MLB et égaliser les actions du match.

En el octavo episodio en su parte baja, Freeman conecta un contundente batazo que lo coloca en la zona de comida rápida del Truist Park de la ciudad de Atlanta, para empatar el marcador luego de que en el inning anterior su compañero sacara un espectacular out en l’assiette.

Freddie Freeman – Braves d’Atlanta (29) pic.twitter.com/wrrFmPpkXx – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 10 septembre 2021

Avec un record d’un coup sûr en trois au bâton pour le premier but des Braves et sur un compte de 2-2, celui qui a commis une erreur en laissant son curseur dans le coin intérieur était Mason Thompson à qui Freeman fait disparaître le ballon par le champ droit et déchaîner la folie des supporters qui se trouvaient dans la zone « fast food » du stade. Ce coup a frappé la balle du bois du joueur des Braves à une vitesse de 111,5 MPH et a atterri à une distance de 429 pieds.

Le surnommé “Phillip” a 29 circuits, 152 coups sûrs, 105 points marqués et 74 points produits en 519 apparitions dans la surface du frappeur, laissant une ligne offensive de .293 / .388 / .893 dans la saison actuelle de la MLB 2021.