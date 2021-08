Freddie Freeman Home Run +625 ⋆ .

Il y a une liste principale de 10 matchs pour nos choix de paris sur le baseball ce soir. Selon l’outil d’accessoires de joueur MLB expert d’Awesemo, il existe de nombreuses bonnes cotes et lignes de paris à Las Vegas à cibler sur l’ardoise de ce soir. Voici trois des meilleurs choix et paris prop MLB pour le mercredi 18 août.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Choix d’experts de la MLB, prédictions d’accessoires de joueur et cotes Vegas

Tarik Skubal Plus de 5,5 retraits au bâton (+105, PointsBet)

Tarik Skubal a été fantastique cette année pour les chauves-souris manquantes. Arborer un solide taux de retrait au bâton de 26% et ne marcher que 8% des frappeurs lui a permis d’approfondir les jeux récemment. La formation des Angels a ses meilleurs frappeurs à un désavantage du peloton. Ils affichent également des taux de retrait au bâton élevés de haut en bas de leur alignement. Un total de six retraits au bâton semble une fatalité ce soir à Detroit.

Obtenez 2 paris sans risque jusqu’à 2 000 $ !

Charlie Morton Plus de 6,5 retraits au bâton (-110, BetMGM)

Charlie Morton est le dernier écluse de la nuit alors qu’il affronte les Marlins à Miami. Huascar Ynoa est venu juste hier, mais il a eu beaucoup de frappes balancées et a effectué 90 lancers complets. L’analyse d’hier soir s’applique ici. Morton sera confronté à une équipe de Marlins épuisée qui était occupée à échanger ses meilleurs joueurs à la date limite. Morton retire 28 % des frappeurs sur des prises, et les Marlins sont en bas de la ligue pour les retraits au bâton cette année. Le match se déroulera également à Miami où le parc atténue la puissance et permet au lanceur d’aller plus loin dans les jeux. C’est un excellent endroit pour verrouiller le plus sur un maigre 6,5 retraits au bâton selon l’outil de pari de joueur Awesemo MLB, même à -110.

Obtenez un premier pari sans risque jusqu’à 600 $ !

Freddie Freeman frappera un coup de circuit (+625, BetMGM)

Freddie Freeman semble être l’une des stars les plus sous-estimées de la ligue. Ce soir, il affronte un gaucher, ce qui a porté ses chances à +625 de frapper un coup de circuit à Marlins Park. Semblable à la Pete Alonso pari d’hier soir, ces cotes sont tout simplement trop bonnes pour être ignorées par un frappeur qui a 0,564 xSLG et 12 % de barils cette saison. Jésus Luzardo ne va pas profondément dans les jeux en raison de son taux de marche de 11% et d’un xSLG autorisé de 0,462. Freddie Freeman obtiendra également un terrible enclos des releveurs de Marlins après que Luzardo ait quitté le jeu.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.