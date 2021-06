Freddie Highmore dit que cela pourrait «faire ou casser» la relation de Shaun et Lea 10z viral

La première partie de la finale de la saison 4 de Good Doctor s’est terminée par une conversation déchirante pour le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) et Lea Dilallo (Paige Spara), toujours en deuil après sa fausse couche. Peuvent-ils avancer ensemble ?

Lea a admis que «rien» n’aiderait – même regarder ses yeux lui faisait mal puisqu’elle imaginait que leur fille les avait. Elle pense accepter l’offre de ses parents de rester un peu avec eux. Mais comment les événements de la finale du 7 juin pourraient-ils changer cela?

TV Insider s’est tourné vers Highmore pour un aperçu alors que les médecins se tournaient vers la partie chirurgicale de leur mission au Guatemala. (Ils ont dû le réduire à 12 parmi les nombreux habitants qui ont besoin d’une aide médicale.)

Quelle est la prochaine étape pour Shaun et Lea dans la finale, d’autant plus qu’il va également être occupé par la chirurgie?

Freddie Highmore : C’est une fin de saison énorme pour eux deux. Je pense que c’est aussi gros que possible en termes de relation et de fin pour les deux. Cela a évidemment été une seconde moitié de saison extrêmement dramatique, énorme et émouvante pour eux deux. Passer par quelque chose d’aussi énorme et d’aussi significatif peut faire ou défaire une relation et nous verrons ce qui leur arrive à tous les deux dans cette dernière.

Et pas seulement pour Shaun et Lea. Je pense que c’est un épisode énorme pour à peu près tous les personnages de la série. Claire [Antonia Thomas] a un voyage incroyablement émouvant au Guatemala et est très touché plus que d’autres par le travail qu’ils y font. Dr Lim [Christina Chang] et notre nouveau docteur, Mateo [Osvaldo Benavides], ont tout à fait le lien et cela est exploré davantage dans ce dernier épisode. Et il y a beaucoup à résoudre pour Morgan [Fiona Gubelmann] et parc [Will Yun Lee]. C’est un gros problème, et je ne peux pas trop minimiser cela parce que c’est juste la vérité.

On dirait que le plan, au moins, est que Lea aille passer du temps avec ses parents, mais bien sûr, les plans peuvent changer, alors n’est-ce pas ?

Les plans peuvent certainement changer. Ils ne changent peut-être pas, mais ils peuvent, bien sûr. C’est le genre de lieu d’arrêt merveilleux, cette conversation qu’ils ont eue à la fin de l’épisode 19, et quelque chose dont ils continueront de discuter et qui continuera d’être important pour eux dans la deuxième partie de la finale.

Dans la promo, Shaun dit qu’il veut aller de l’avant.

Je pense que Shaun est une personne pleine d’espoir. Il est très optimiste et je pense donc que c’est le genre de personne qui regarde vers l’avenir pour trouver une solution et pense que les choses vont s’améliorer. Il apporte ce côté à leur relation et il est tout aussi triste et le ressent autant que Lea, mais le traite d’une manière différente. Je pense que Shaun y fait face en essayant de regarder vers l’avenir et en voulant croire que les choses s’amélioreront et qu’ils pourront s’en sortir.

Dans la finale, Shaun effectue une opération risquée sans électricité lorsque le courant est coupé. Comment gère-t-il ça ?

L’électricité est effectivement coupée. Je pense que c’est excitant parce que nous voyons Shaun sortir des sentiers battus. C’est lui à son meilleur, vraiment, lorsqu’il est confronté à une situation un peu à gauche du centre. Les gens sont hors de leur zone de confort et Shaun est hors de sa zone de confort, mais il le sait aussi et est capable de penser différemment et de trouver une solution que d’autres ne pourraient pas. Nous pouvons également finir par avoir une autre vision de Shaun, alors qu’il essaie de traiter cette réalité et de trouver un moyen de la corriger.

En repensant à la saison dans son ensemble, quels moments vous ont marqués pour Shaun qu’il devait traverser pour ce que nous verrons de la finale et de la saison prochaine?

La fausse couche était si horrible et déchirante et traumatisante, bien sûr, pour Lea et aussi pour Shaun. C’est le genre de moment que l’on n’oublie jamais, et cela changera donc à jamais qui est Shaun et changera à jamais la dynamique entre Shaun et Lea. Nous continuerons à voir cela dans ce dernier épisode.

Que pouvez-vous dire sur la façon dont la fin de la finale se déroule la saison prochaine?

Nous avons déjà entendu des gens qui ont répondu si positivement à Osvaldo, le Dr Mateo, se joindre à nous et être là pour ces deux derniers épisodes. Je pense qu’il sera intéressant de voir où lui et Lim en arriveront dans ce dernier épisode. Il apporte cette brillante présence à la série, une présence que nous n’avons jamais vraiment eue auparavant – facile à vivre, confiance en soi et charme – et c’est aussi un gars adorable. J’ai hâte que les gens le voient et en apprennent plus sur lui dans cette dernière partie et peut-être que nous le reverrons la saison prochaine.

Pourrait-il y avoir un mariage Good Doctor la saison prochaine?

Ce serait en donner beaucoup trop. Pour être honnête, je ne connais pas la réponse à votre question en termes de saison prochaine mais je sais que la salle des écrivains a démarré [this week].

Le bon docteur, les lundis, 10/9c, ABC