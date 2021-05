Freddie Mercury: l’épisode “ Inside His Mind ” sera présenté en première sur Reelz ce week-end

“Freddie Mercury: dans son esprit” sera présenté en première le dimanche 16 mai à 21 h HE / 18 h HP le Reelz.

Freddie Mercury était un leader incomparable avec une personnalité complexe remarquable pour être à la fois explosif et timide, excessif mais humble, exalté mais solitaire. Son style de vie hédoniste a captivé les fans et la presse tandis que son génie créatif l’a vu en tête des charts avec plusieurs disques à succès en tant que chanteur principal de REINE. Mais se cacher derrière son personnage public soigneusement conçu était une vie intérieure tumultueuse dont très peu étaient témoins.

Avec plus de 30 ans passés à dresser le profil psychologique des esprits les plus complexes, des dirigeants mondiaux aux tueurs en série notoires, psychiatre de renom Dr Bob Johnson déballe l’un des esprits musicaux les plus merveilleux et les plus incompris de l’histoire de la pop avec un regard intime sur Mercurela vie.

“Freddie Mercury: dans son esprit” examine le monde merveilleux Mercure s’est construit pour lui-même en créant plusieurs personnages qu’il utilisait pour gérer les vulnérabilités qui l’affligeaient depuis qu’il était enfant. Combiné avec des histoires personnelles de ceux qui ont connu et travaillé avec Mercure – dont des amis d’enfance, son assistant personnel depuis plus d’une décennie, Peter Freestoneet gestionnaire de routes Peter Hince – entendre MercureLes propres mots de sa lutte pour créer et maintenir des personnages alternatifs, y compris se retrouver perdu dans les indulgences voraces du sexe excessif et de la drogue.

“Freddie Mercury: dans son esprit” est produit par Abeille.



