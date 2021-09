Freddie Mercury NFTs va lever des fonds pour une association caritative contre le sida

in

Quatre œuvres d’art de jetons non fongibles (NFT) inspirées de Freddie Mercury seront disponibles à la vente à partir d’aujourd’hui (20 septembre) sur SuperRare. Les objets de collection marqueraient le 75e anniversaire du chanteur, car les fonds collectés soutiendraient un organisme de bienfaisance contre le sida.

“Ne me rends jamais ennuyeux”

La plate-forme dédiée à NFT SuperRare hébergera une collection exclusive de jetons non fongibles du musicien emblématique – Freddie Mercury – afin de célébrer son 75e anniversaire qui devait être plus tôt ce mois-ci. Les œuvres d’art numériques représenteraient la carrière et la personnalité unique du chanteur.

L’enchère vendra les NFT pendant 75 heures à partir d’aujourd’hui (20 septembre). Le produit de l’initiative irait au Mercury Phoenix Trust (MPT) – une organisation caritative qui lutte contre le VIH/SIDA dans le monde entier. Ses fondateurs sont trois autres membres du Queens – Brian May, Roger Taylor et Jim Beach. Ils ont créé le MPT à la mémoire de Freddie Mercury, décédé de la maladie en 1991.

L’agence de création basée au Royaume-Uni – Six Agency – est la société qui exploite la collection NFT. Son co-fondateur – Georgio Constantinou – a commenté :

« Six a eu l’honneur d’organiser une incroyable collection d’artistes pour célébrer la vie et l’impact de Freddie Mercury. Après avoir rencontré le Mercury Phoenix Trust, nous savions que si Freddie était vivant aujourd’hui, il serait enthousiasmé par le potentiel créatif de l’espace NFT.

Le MPT a rappelé ce que le chanteur légendaire avait dit quelques jours avant sa mort :

“Freddie Mercury a laissé au monde un brief créatif très simple sur son décès. ‘Tu peux faire ce que tu veux de mon travail, mais ne me rends jamais ennuyeux.'”

Gardant cela à l’esprit, les jetons non fongibles de sa carrière et de sa personnalité fascinantes semblent être un moyen d’accomplir sa volonté finale.

L’engouement pour le NFT est-il toujours en plein essor ?

Les jetons non fongibles ont été un sujet brûlant tout au long de l’année 2021. De nombreux chanteurs comme Eminem, des sportifs – Tom Brady, des acteurs – Lindsay Lohan, et d’autres célébrités ont sauté sur la tendance et ont lancé leurs propres collections.

Logique à ce qui se passait dans l’espace, les volumes de transactions NFT ont atteint des records historiques en août, dépassant les 500 millions de dollars pour une seule journée à la fin du mois. En parlant du pic impressionnant, il convient de noter qu’OpenSea – un marché de premier plan de jetons non fongibles peer-to-peer – a marqué une étape importante, car son volume de transactions a atteint la barre du milliard de dollars.

Malgré tous les efforts de l’industrie, cependant, l’appétit des investisseurs pour le commerce de jetons non fongibles semble avoir considérablement diminué après le mois d’août record. À titre de comparaison, les volumes de négociation NFT à la mi-septembre ont lutté sous les 100 millions de dollars par jour.

