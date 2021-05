Freddie Mercury, roman graphique, amoureux de la vie, prêt à être publié

Z2 Comics est fier de s’associer à Universal Music Group et Mercury Songs Ltd pour Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs, le tout premier roman graphique rendant hommage à l’une des plus grandes figures que le monde de la musique ait jamais connues.

Une première au format BD, Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs sera un voyage à travers le reine la vie du leader; de son enfance à Zanzibar et en Inde, à travers ses années de formation en Angleterre, à devenir la rock star, connue et aimée par des millions de personnes dans le monde. L’histoire est racontée dans ses propres mots, chaque chapitre donnant un aperçu des nombreuses facettes de sa vie.

Écrit par Tres Dean (All Time Low Presents: Young Renegades), le roman graphique donnera un véritable aperçu des nombreuses expériences qui ont contribué à façonner le jeune Farrokh Bulsara et son existence fascinante, à la fois sur et hors scène – c’était la vie de Freddie Mercury , Amoureux de la vie, chanteur de chansons.

Suite à l’énorme succès de le film oscarisé de 2018 Bohemian Rhapsody, et inspiré du livre Freddie Mercury: A Life, In His Own Words, compilé par Greg Brooks et Simon Lupton, ce prochain roman graphique sera un autre ajout essentiel à la bibliothèque ou à la table basse des fans nouveaux et anciens, somptueusement illustrés par Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang et Amy Liu, accompagnée d’une peinture de couverture de David Mack.

Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs est disponible en précommande dans les éditions standard à couverture souple de 136 pages (19,99 $) et à couverture rigide (29,99 $), publiées dans les magasins de bandes dessinées, les librairies et les disquaires les plus fins en novembre. Disponible exclusivement via Z2 dans une édition spéciale de luxe à couverture rigide pour 99,99 $ avec un vinyle exclusif LP, ainsi que des tirages en édition limitée de Sarah Jones, Kyla Smith et Sanya Anwar.

Précommandez Freddie Mercury: Lover Of Life, Singer Of Songs ici.