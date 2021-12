Freddie Mercury survit au solstice de Noël de la reine

C’était Freddie Mercury lui-même qui a chanté que le spectacle doit continuer. Effectivement, le 23 décembre 1995, quatre ans après sa mort, reine marquaient encore un nouveau Top 10 au Royaume-Uni avec sa composition « Conte d’hiver. »

La piste a été soulevée de la L’album Made In Heaven qui avait été publié quelques semaines plus tôt, et est devenu un n°1 immédiat. « A Winter’s Tale » a été écrit dans les derniers mois de Freddie, après la fin des sessions pour Innuendo, le dernier album studio de Queen de sa vie. La chanson ne devait pas être confondue avec une autre du même titre qui avait atteint la deuxième place des charts britanniques pour le chanteur-acteur David Essex en 1982.

Heureusement pour Brian May, Roger Taylor et John Deacon, la sortie du single et de l’album de Queen n’a laissé aucun doute dans leur esprit sur l’affection dans laquelle eux et Mercury étaient tenus par le public britannique. Il est entré dans le graphique au n ° 6, comme Michael Jackson« Earth Song » de ‘s a continué au n ° 1. Cela a peut-être été la seule semaine de la chanson de Queen dans le Top 10, mais cela a donné à Queen un total de 23 meilleurs singles, auxquels ils ont depuis ajouté deux autres jusqu’à présent.

Regard sur le lac Léman

« Heaven » est également devenu un succès modeste dans d’autres pays européens, atteignant le Top 30 en Autriche, aux Pays-Bas et dans la Suisse bien-aimée de Queen’s. Ils avaient enregistré si souvent là-bas, et c’est là que Freddie a composé la chanson, regardant le lac Léman depuis son lit d’hôpital.

« Freddie a écrit la chanson à Montreux, dans une petite maison au bord du lac que nous avons appelée The Duck House », a déclaré May à Mojo. « Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il parle de la vie et de sa beauté à un moment où il sait qu’il n’a pas très longtemps à faire, mais il ne se vautre pas dans l’émotion, c’est juste absolument purement observé.

« C’est ainsi que je voulais que mon solo soit. C’était l’une de ces choses où je pouvais l’entendre dans ma tête, bien avant de pouvoir le jouer. Et quand je l’ai enregistré, dans mon home studio, dans ma tête, j’étais là avec Freddie à Montreux à ces moments-là, même si cela se passait bien après son départ.

