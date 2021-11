Freddie Mercury : une consigne pour être libre – El Sol de México

Interrogé sur lui succès de la reine, le guitariste du groupe, Brian May, répond que c’était la nature. Et il maintient qu’il n’y a jamais eu et n’y aura jamais deux hommes comme Freddie Mercury. La science soutient cette version.

Une étude publiée par la revue Logopedics Phoniatrics Vocology en 2016, assure que Mercure a pu étendre son chant à quatre octaves parce que son la voix n’émane pas de ses cordes vocales, mais leur cordes ventriculaires, une caractéristique que l’on ne trouve que dans certains groupes ethniques sibériens et slaves.

Mais ce n’est pas tout. Cette voix qui chante si librement La rhapsodie bohème est également amplifiée de manière naturelle. Sa grande mâchoire et ses longues dents – conclut l’étude – ont agi comme une caisse de résonance. Freddie n’a jamais cru que les traits dont il se moquait à l’école seraient un jour les moteurs de sa carrière artistique.

30 ans après sa mort, Freddie Mercury s’est imposé comme une idole de la pop. À l’apogée de Queen, la presse lui a demandé ce que cela faisait d’être l’homme le plus aimé au monde. Il a répondu: « Je ne suis qu’une prostituée musicale. » Le temps prouve qu’il avait tort.

Son homosexualité était déroutante et discrète, du moins dans les scandales. Dans sa vie de tous les jours, Freddie n’était pas du genre à se vanter de la fierté gaie. C’est quelque chose qu’il a laissé pour la théâtralité des scènes, avec ses présentations érotiques, ses costumes à paillettes et fantastiques et ces spectacles lyriques et dramatisés avec lesquels il a captivé le public. Freddie Mercury a dit un jour qu’il n’était pas aimé des foules, mais qu’il aimait les foules. D’une certaine manière, Queen était le groupe qui a jeté les bases de ce qui est aujourd’hui, partout dans le monde, un spectacle de rock : des messes enflammées par le même chœur.

Les biographes – toujours officieux – de Freddie Mercury s’accordent à dire que sa vie a été pleine d’excès, même si la presse exagérait certaines situations, notamment sentimentales. Son homosexualité n’était pas publique et, du moins de son vivant, il n’a jamais été considéré comme une icône gay, ce qui est bien décrit dans le film de Bryan Singer Bohemian rhapsody (2018).

Une étape importante sur laquelle les analystes s’accordent dans la vie de Freddie est celle des clubs gays de New York. Là, le chanteur de Queen a trouvé son essence et, surtout, son esthétique.

À la fin des années 70 – écrit Mick Rock dans Freddie Mercury : The Definitive Biography (1997) – le natif de Zanzibar a rencontré l’un des membres du groupe Village People, qui commençait déjà à peindre les archétypes du machisme aux attributs gays. aux Etats-Unis : l’ouvrier, le pompier, le motard, le policier, l’indien et le soldat. Ce moment, selon Rock, a changé Freddie pour toujours.

Il y avait aussi d’autres clubs gays où Mercury passait son temps libre. Les anecdotes sur les soirées marathon entre Mick Jagger, Elton John et David Bowie dans des endroits comme Stonewall ou The Andvil sont bien connues.

Quelques jours avant de mourir du sida, le chanteur a déclaré à son ami Montserrat Caballé que « chacun dans la vie a sa manière et porte ses bagages, et à l’intérieur se trouvent toutes les choses que nous devons porter jusqu’à la fin ».

Caballe n’a jamais su exactement à quoi faisait référence Freddie Mercury. La vérité est qu’il a laissé des chansons qui n’arrêtent pas de sonner. Et, surtout, instructif pour être libre.