Freddie Roach pense que Pacquiao devrait se battre parfaitement contre Spence

Nous sommes à quelques jours de l’un des combats les plus attendus par les fans, l’entraîneur de Manny Pacquiao, Freddie Gardon, considère que les Philippins devraient mener une lutte parfaite contre Errol Spence.

Dans une interview pour la chaîne Centre de combat, Freddie Roach, mentionner que le combat que vous devez faire Pacquiao en vue de Errol Il doit être parfait, car s’il est négligé cela pourrait vous coûter cher.

“S’il reste dans l’échange, ils le riposteront et ce ne sera pas bien car prendre un coup d’un grand puncheur comme lui (Spens) ça va être dangereux. Nous devons donc mener le combat parfait pour gagner, nous le savons, mais nous nous préparons. Nous arrivons », a-t-il commenté.

En outre, Gardon a commenté que le jeu de jambes sera très important pour développer ce combat parfait.

«Je ne pense pas que cela se produira (une défaite), mais évidemment, cela pourrait bien sûr. Je ne suis pas dans son terrain d’entraînement. Le truc, c’est que je veux que Manny commence à un rythme rapide et se déplace autant qu’il le peut. C’est un très bon boxeur et très bon avec ses pieds et tout ça. Spence vos pieds sont un peu lourds là-bas. Il bouge un peu et vous suit. Le truc, c’est que Manny doit faire les choses parfaitement., obtenez une combinaison de deux ou trois coups sûrs et ça doit sortir “, a-t-il commenté.

