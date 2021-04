Freddy Carter explique comment l’auteur de “ Shadow and Bone ” Leigh Bardugo l’a aidé à jouer à Kaz ⋆ .

Kaz Brekker de Shadow and Bone (joué par Freddy Carter, Pennyworth) n’est pas votre mauvais garçon typique. Bien sûr, c’est un criminel avide de vengeance, et bien sûr, son principal objectif dans la vie est d’amasser un empire riche et d’assommer tous ses adversaires de la pègre dans le Ketterdam fictif – mais le gangster endommagé a aussi beaucoup de cœur.

«C’est un anti-héros», dit Carter. «C’est une sorte d’anti-héros du film noir en ce sens qu’il remet en question les choses, et à certains moments, vous vous demanderez: ‘Pourquoi est-ce que je soutiens ce type?’ Mais ce que j’ai aimé chez Kaz, c’est sa dualité. Il y a ce côté plus doux en lui, qu’il se bat toujours pour garder hors de vue.

Le drame fantastique Netflix en huit épisodes à venir adapte les livres populaires Grishaverse de l’auteur à succès de YA Leigh Bardugo. Le spectacle combine les personnages de sa trilogie Shadow and Bone avec la duologie Six of Crows – dont Kaz et son équipage – le tireur d’élite Jesper (Kit Young) et le furtif «Wraith» Inej (Amita Suman) – entrent en jeu.

Ci-dessous, Carter révèle comment il s’est retrouvé sous la peau de Kaz.

Quelle était votre relation avec les livres avant d’obtenir ce rôle?

Freddy Carter: J’étais au courant des livres. Je les avais vus dans des librairies et j’en avais entendu parler, mais je n’étais pas tout à fait sûr de ce que signifiait le Grishaverse et de ce que tout cela impliquait jusqu’à ce que l’audition soit passée et que je sois descendu dans cet immense terrier de lapin de ce monde incroyable que Leigh avait construit à travers les livres. Ensuite, j’ai commencé le processus d’audition, et j’ai acheté Six of Crows et j’étais prêt à le lire. Je pense que je suis arrivé au deuxième chapitre et que je devenais tellement attaché au personnage et au monde et j’ai dû m’arrêter jusqu’à ce que le processus d’audition soit terminé et que j’aie obtenu le rôle, heureusement. Alors oui, et bien sûr, je les ai tous bingués.

Kaz est un personnage tellement riche. Avez-vous pu parler à Leigh de ce qu’elle espérait avec lui?

Leigh était merveilleux. Dès que j’ai eu le rôle, elle m’a envoyé un e-mail et a ouvert cette conversation. Elle tenait beaucoup à ce que nous allions la voir avec des questions et des réflexions, et elle a été très pratique tout au long du processus, ce qui est à mon avis incroyable parce qu’elle est tout simplement merveilleuse et gentille et très ouverte et généreuse avec ces personnages qui si cher à elle. Le premier jour de tournage, le premier jour de notre rencontre, elle m’a décrit Kaz comme un «sociopathe avec un cœur», ce que j’ai bien aimé. Il était griffonné partout dans mes scripts parce que cela semblait le résumer parfaitement. Nous avons eu de nombreuses conversations sur sa trame de fond et sur sa situation actuelle, car tout ce que nous voyons dans la série est une préquelle de Six of Crows. Nous avons donc fait beaucoup de retraits dans la chronologie et de comprendre cela. Elle a été incroyablement utile.

Que pouvez-vous dire de sa relation avec son équipage, Jesper et Inej?

Jesper, Inej et Kaz forment les Corbeaux, et ils opèrent dans un tripot souterrain à Ketterdam. Kaz n’est pas tout à fait conscient de leur importance pour lui jusqu’à plus tard dans la série, puis cela commence lentement à lui apparaître. Il pense au début qu’il n’est que le chef de ce gang, il les emploie et ce sont en quelque sorte des transactions purement commerciales. Vers la fin, [he’ll realize] que c’est sa famille retrouvée.

En parlant de leur siège de jeu, le Crow Club, qu’est-ce qui vous a le plus surpris de voir cet ensemble en particulier prendre vie?

Je me souviens qu’avant même de faire partie du Crow Club, Eric Eisner, notre showrunner, très excité, a couru vers ma caravane et avait hâte de me montrer les cartes à jouer du Crow Club, où ils avaient inventé un nouvel ensemble de costumes. et les numéros Ravkan avec cette belle feuille d’or en relief sur les cartes. Il était tellement excité. Avant même d’entrer dans la pièce, c’était ce que j’avais ressenti. L’attention aux détails et l’amour qui y avaient été déversés sortaient déjà de la pièce. Quand tu vois ces [Ketterdam] décors, l’attention portée aux détails est époustouflante. j’ai [some of the playing cards] comme signets maintenant.

Dans les livres [which take place post-Shadow and Bone], il y a des étincelles entre Inej et Kaz. À quoi ressemble leur dynamique à ce stade à l’écran?

Je pense que ce que vous voyez cette saison, ce sont deux personnes qui ont ces sentiments étranges et intenses l’une pour l’autre, mais elles ne peuvent pas l’articuler, et elles sont toutes les deux si traumatisées et blessées par leur passé qu’elles ont en fait peur d’être vulnérables. les uns avec les autres et soyez ouverts et parlez-en.

Et bien sûr, Kaz a un travail en cours. Combien pouvez-vous taquiner sur ce que cela implique et comment cela les amènera dans l’orbite du voyage d’Alina?

La mission que Kaz accepte pour lui et les corbeaux de continuer les emmène dans un voyage assez dangereux à travers le Grishaverse, et ils recrutent de nouveaux membres d’équipage en cours de route. C’est certainement leur travail le plus dangereux à ce jour.

Si vous recherchez Kaz Brekker sur Google, il est clair que le personnage suscite beaucoup d’amour sur Internet, du fan art à la fan fiction. À quel point êtes-vous conscient du fandom sauvage qui existe?

Je connais le fandom sauvage parce que je pense que j’en fais partie. Je pense vraiment que je suis un grand, grand fan de Kaz Brekker. Donc, je suis conscient de la passion et de la ferveur que les gens ressentent pour lui parce que je la ressens aussi. En ce qui concerne le contenu en ligne, j’essaie de l’éviter car ce n’est pas très utile pour moi de le voir en ce qui concerne l’émission. J’espère juste que les gens apprécieront mon interprétation et comprendront que j’aime les livres, j’aime le personnage, j’aime l’écriture de Leigh et que j’ai fait de mon mieux pour lui donner vie.

Ombre et os, Première série, Vendredi 23 avril, Netflix