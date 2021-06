Frédéric Vasseur : Bakou “masque le rythme réel” d’une Alfa Romeo plus rapide

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, pense qu’il y a plus à venir de son équipe cette saison, avec des séances de qualification interrompues « masquant » le véritable rythme de la voiture.

Les pilotes Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont chacun décroché une 10e place dans chacune des deux dernières courses, permettant à l’équipe basée à Hinwil de remporter le championnat des constructeurs cette année.

L’équipe s’est rapprochée de la bataille encombrée du milieu de terrain, et le Grand Prix de France étant le premier d’une triple course, le directeur de l’équipe espère pouvoir utiliser toute la capacité de la voiture autour du Castellet.

Vasseur a déclaré précédemment qu’il pensait que l’équipe avait fait un pas en avant significatif cette année, et deux points en sont la preuve.

“Nous voyageons en France avec la détermination de poursuivre notre séquence de points pour une troisième course consécutive”, a déclaré Vasseur.

“Nous avons enfin commencé à voir les résultats de tout notre bon travail et nous savons qu’il y a beaucoup plus de potentiel à venir de l’équipe, mais nous savons aussi qu’organiser un week-end sans problème est crucial pour atteindre ces objectifs.

“Les qualifications perturbées et la course mouvementée à Bakou ont quelque peu masqué le rythme réel de notre voiture : j’espère que la France est l’endroit où nous montrons vraiment tout ce que nous pouvons faire.”

Le Champion du Monde 2007 Raikkonen espère toujours améliorer ses performances et celles de la voiture, et sait que les marges sont bonnes si l’équipe veut augmenter son score dans la course à venir.

“Marquer un point la dernière fois était évidemment positif mais il y a encore plus que nous voulons de nous-mêmes et de la voiture”, a déclaré le Finlandais.

« Ça ne va pas être très différent quand nous arriverons en France : le milieu de terrain va être très serré et il va s’agir de tout mettre en place du vendredi au dimanche.

« Les écarts sont si petits, tout comme la différence entre terminer dans le top dix et juste en dehors. »

Le coéquipier de Raikkonen, Giovinazzi, se dit ravi de courir dans le sud de la France ce week-end, dans l’espoir de capitaliser sur les récentes améliorations de l’équipe qu’ils ont apportées à la voiture.

“J’ai hâte d’être en piste en France”, a déclaré l’Italien.

« Nous savons que nous avons fait de grosses améliorations et tout ce dont nous avons besoin est d’un week-end régulier pour pouvoir montrer ce que nous pouvons faire : la piste du Paul Ricard devrait nous permettre d’en avoir un seul.

« C’est la première course de trois d’affilée, ce qui signifie que nous allons vivre un mois de course intense : marquer des points sera une question d’être le plus affûté de tous au milieu de terrain, pas seulement le plus rapide. Je suis convaincu que nous pouvons ramener à la maison un bon résultat.

