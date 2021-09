Frédéric Vasseur choisit les qualités marquantes de Valtteri Bottas pour Alfa Romeo

in

Alfa Romeo affirme qu’être un « concurrent » très constant les a convaincus que Valtteri Bottas est l’homme idéal pour être leur chef d’équipe l’année prochaine et au-delà.

Bottas quitte Mercedes après une période de cinq ans qu’il espère terminer avec un record de 100 % en aidant l’équipe à remporter le championnat des constructeurs chaque saison.

Son séjour se termine parce que George Russell a été sélectionné pour s’associer à Lewis Hamilton en 2022. Bottas a donc trouvé une ouverture – avec l’aide de son patron Mercedes Toto Wolff – chez Alfa Romeo, remplaçant son compatriote Kimi Raikkonen, qui prendra bientôt sa retraite.

À la place de l’ancien champion du monde, l’équipe basée en Suisse fait venir un coureur qui, sans pouvoir prolonger un défi soutenu à Hamilton pour le titre des pilotes, a remporté neuf courses de F1 et réalisé 64 podiums.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe Alfa Romeo, a travaillé avec Bottas dans les formules juniors et pense que son expérience de la course à l’avant sera inestimable alors qu’ils essaient de se frayer un chemin à partir du milieu de terrain inférieur lorsque les nouveaux règlements de la saison prochaine seront introduits.

“Pour moi, c’est un compétiteur”, a déclaré Vasseur aux journalistes. « Je me souviens parfaitement de la saison en GP3 en 2011. Le départ était difficile, mais ensuite il a pu tout mettre en place et gagner six ou sept courses d’affilée.

C’était en fait quatre victoires sur six pour obtenir le titre et après avoir été pilote d’essai pour Williams l’année suivante, Bottas a été promu à un siège de course pour 2013.

Vasseur a ajouté : « Si vous regardez au cours des 10 dernières années, il était toujours sur le podium, se battant toujours pour les pole positions et c’est important parce que c’est une sorte d’éducation d’être en tête de la grille et, bien sûr, il apportera sa grande expérience à l’équipe.

« Il est un favori du championnat au cours des cinq dernières années. Si vous comparez avec Lewis, il a toujours eu une énorme performance en qualifications, il était à environ 0,2% de moins en moyenne et il apportera également sa propre expérience. Le fait qu’il ait travaillé avec Mercedes sera un atout à coup sûr.

«Je pense que l’autre point est que de son côté, je pense qu’il veut avoir un projet à moyen terme. C’est une étape importante, et aussi de pouvoir être en quelque sorte le leader de l’équipe.

« Il a toujours été à côté de Lewis et devra certainement assumer plus de responsabilités avec nous. Ce sera un défi pour Valtteri mais je pense qu’il est prêt à le faire.