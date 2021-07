Frédéric Vasseur dément les rumeurs de Mick Schumacher

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a nié que Mick Schumacher devrait rejoindre l’équipe de Haas en 2022.

L’Allemand a pris un bon départ dans la vie en Formule 1, en faisant peu d’erreurs majeures et en surperformant son coéquipier Nikita Mazepin lors des huit premières manches de 2021.

Cependant, étant dans la voiture la plus lente de la grille, il n’a pas réussi à marquer des points et n’a pas vraiment été en mesure de combattre d’autres équipes jusqu’à présent.

Avec lui faisant partie de l’académie Ferrari, des rumeurs ont commencé à tourbillonner à son sujet en train de passer de Haas à Alfa Romeo la saison prochaine, Bernie Ecclestone suggérant que cela se produira.

Le chauffeur lui-même a refusé d’exclure quoi que ce soit, mais Vasseur dit qu’il n’y a rien dans le pipeline.

“Il est beaucoup trop tôt pour en discuter”, a-t-il déclaré selon GPFans.

« Nous travaillons ensemble, nous avons des tonnes de courses d’affilée au cours des deux ou trois derniers mois et je pense que nous discutons ensemble dans la dernière partie de la saison, pas avant.

“Peut-être est-il plus conscient que moi”, a-t-il ajouté lorsqu’on l’a interrogé sur la demande d’Ecclestone.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi sont le deuxième duo le plus ancien sur la grille après que le duo Mercedes soit ensemble depuis 2019.

Il n’y a aucune garantie pour l’instant qu’ils resteront tous les deux à leur place pour la saison prochaine, aucun n’étant encore confirmé pour au-delà de cette année.

Vasseur, qui dit que Raikkonen décide de prendre sa retraite ou non est la principale inconnue, veut que les choses restent ainsi car il pense que cela les pousse à performer.

« Maintenir le système sous pression est toujours une bonne chose », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas m’engager longtemps, je ne veux pas dire ‘D’accord les gars, vous pouvez vous détendre et blablabla’. Nous devons garder tout le monde sous pression.

« La F1 est une question de pression et nous devons la garder comme ça. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer autour de nous, dans les séries juniors et dans le haut du peloton et ainsi de suite et nous ne voulons pas prendre ce genre d’engagement aujourd’hui.

“Nous savons que la grille sera remplie par le haut, M. Wolff prendra sa propre décision, puis M. Horner et à un moment donné, cela viendra à nous.

“Nous ne sommes pas pressés de prendre ce genre de décision mais les choses bougent et nous avons bien sûr un point d’interrogation autour de Kimi, mais Antonio s’améliore.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !