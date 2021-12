Frédéric Vasseur regrette les opportunités manquées d’Alfa Romeo en 2021 lors de la saison 2021 de F1

Le regret est l’une des émotions dominantes de Frédéric Vasseur à propos de la campagne 2021 en raison des opportunités manquées par Alfa Romeo.

Ce fut une saison mitigée pour l’équipe italienne car ils ont marqué plus de points et étaient plus compétitifs qu’en 2020 mais ont finalement terminé à une place inférieure au classement, étant dépassés par Williams.

Ils étaient souvent aussi forts voire plus forts que leur rival britannique en termes de rythme absolu, mais n’ont pas su capitaliser aussi souvent lorsque les chances de terminer dans le top 10 se sont présentées.

Cela a donné au directeur de l’équipe un « sentiment étrange » à propos de la saison dans son ensemble.

« J’ai un sentiment très étrange parce que je pense qu’en termes de performance pure, nous avons plutôt bien fait », a déclaré Vasseur.

« Nous avons fait un grand pas par rapport à l’année dernière, probablement le meilleur en termes de performances pures par rapport à la pole position. Mais d’un autre côté, nous avons raté les bonnes occasions de l’année.

« A Budapest, nous avons été impliqués dans un accident, à Spa, nous avons eu quelques occasions manquées de notre côté, à Bahreïn, nous avons eu un problème lors d’un arrêt au stand, à Imola. Kimi [Raikkonen] filé dans le tour de formation.

«Ça nous a coûté deux points ici, quatre points là. C’est un sentiment étrange car au final, la seule chose qui a du sens, ce sont les points. Peu importe d’être plus rapide si vous ne marquez pas de points.

« C’est un peu la frustration de l’équipe que nous ayons fait un pas en avant en termes de performances mais nous n’avons pas marqué les points. »

Une belle performance d’Antonio rapporte deux points dans une course chaotique ! ?? GIO P9

RAI 👉🏻 P15#SaudiArabianGP pic.twitter.com/cGtNDrxVG6 – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 5 décembre 2021

Sur les six top-10 de l’équipe, quatre d’entre eux sont venus soit dans les six premières courses de l’année, soit dans les cinq dernières, avec peu de succès entre ces périodes.

Les luttes au milieu de l’année ont été rendues d’autant plus coûteuses par le fait que Williams a marqué la totalité de ses 23 points au cours de cette période, obtenant d’excellents résultats de chaque côté de la pause estivale.

Vasseur ne veut cependant pas trop en lire, affirmant que même si les résultats ont pu suggérer le contraire, le rythme de son équipe est resté assez constant tout au long de l’année.

« Pendant la saison, c’était vraiment des hauts et des bas », a-t-il ajouté.

«Nous avons eu un bon départ jusqu’à Monaco ou quelque chose comme ça, puis nous avons eu une période difficile cet été. Puis il est revenu dans la dernière partie de l’année.

« Mais c’est très difficile à analyser car si vous regardez le classement, c’est clair, mais si vous regardez la performance pure, c’est une question d’un dixième qui change complètement le tableau.

« Lorsque vous essayez d’avoir un aperçu de la saison, nous devons faire attention à cela. Dans l’ensemble, si je devais évaluer la saison, je dirais bon sur les performances, mauvais sur les résultats.