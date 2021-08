“Frédéric Vasseur repéré 10 fois dans l’hospitalité Mercedes”

Les liens entre Valtteri Bottas et Alfa Romeo pour 2022 continuent de s’intensifier après le Grand Prix de Hongrie.

Cela ne veut pas dire que Mercedes est plus désireux de se passer des services du Finlandais après avoir causé la mêlée du virage 1 au Hungaroring en jugeant mal son freinage et en claquant dans le dos de Lando Norris, faisant sortir le drapeau rouge et mettant fin aux chances de lui-même et de plusieurs rivaux.

Au lieu de cela, les commentaires du journaliste respecté d’Auto Motor und Sport, Michael Schmidt, suggèrent qu’un transfert de Bottas vers Alfa Romeo pourrait se rapprocher sur la base de ses propres observations dans le paddock du site de Budapest.

Surtout quand il s’agissait de savoir où se trouvait le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

Bottas, bien sûr, pourrait bien être à la recherche d’une nouvelle maison de travail, Mercedes envisageant sérieusement de promouvoir George Russell de son «prêt» chez Williams pour rejoindre Lewis Hamilton dans leur alignement 2022.

« Pour le moment, Alfa Romeo semble plus probable que Williams. Je pense que Vasseur a été vu dans l’hospitalité Mercedes 10 fois le week-end dernier », a rapporté Schmidt, faisant référence au prochain mouvement de Bottas.

“Williams recherche un chauffeur expérimenté [if Russell leaves]. Si ce n’est pas Bottas, je pense que Nico Hülkenberg a de bonnes chances.

Bottas est chez Mercedes depuis 2017, date à laquelle il a été signé pour remplacer Nico Rosberg, qui a pris sa retraite à la fin de sa campagne victorieuse en championnat du monde.

Egalement présent sur le Hungaroring, le manager des pilotes de 31 ans, Didier Coton.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Coton avait été dans le paddock ce week-end, Bottas a répondu : « Je ne peux pas vous le dire, mais ils travaillent.

Une vacance chez Alfa Romeo se produirait si Kimi Raikkonen décidait de prendre sa retraite à la fin de cette saison, date à laquelle il aura 42 ans.

Le champion du monde 2007 n’a récolté que son deuxième point de championnat du monde de la campagne en Hongrie, à condition qu’Aston Martin réussisse ou non à faire appel contre la disqualification de Sebastian Vettel.

À l’autre extrémité du spectre de l’expérience, Sauber, qui dirige l’équipe Alfa Romeo, a un jeune très prometteur qui lui est attaché en Theo Pourchaire, qui n’aura pas 18 ans avant quelques semaines.

Pourchaire, vainqueur de la course de Formule 2 à Monaco en mai et sixième au classement de ce championnat, a reçu un cadeau d’anniversaire en avance sous la forme de son premier test de Formule 1 dans une voiture 2019 au Hungaroring mercredi.

“L’équipe a une très haute opinion de lui”, a déclaré Schmidt. « Il y a des gens dans l’équipe qui disent qu’il est le nouveau [Alain] Prost. La question est de savoir s’ils vont le promouvoir en F1 après seulement un an en F2.

« Je pense que Pourchaire manque encore de points de superlicence. Il existe différentes manières de remplir le siège. Ferrari pourrait offrir beaucoup d’argent à mettre [Robert] Shwartzman sur le siège, ce serait une façon de faire attendre Pourchaire un an.