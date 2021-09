Frédéric Vasseur : Valtteri Bottas « sera le leader » d’Alfa Romeo

in

Après l’annonce de l’arrivée de Valtteri Bottas dans l’équipe, le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a confirmé que Bottas serait leur pilote principal la saison prochaine.

Alfa Romeo a confirmé que Bottas avait signé un contrat pluriannuel avec l’équipe à partir de 2022, ce qui a permis à George Russell de prendre le siège vacant chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton.

Le Finlandais avait été largement placé dans un rôle de « numéro deux » alors qu’il suivait Hamilton au cours de ses cinq saisons chez Mercedes, et le chef de l’équipe basée à Hinwil est convaincu que le neuf fois vainqueur de la course sera en mesure de diriger son équipe vers l’avant. .

“Je pense qu’il était vraiment convaincu par notre projet”, a déclaré Vasseur à Autosport. « 2021 n’a pas été la saison la plus facile, mais il sait que nous avons complètement arrêté le développement de la voiture il y a des mois. Et il sait que [Alfa Romeo parent company] Stellantis a renouvelé le contrat pour les années suivantes. C’est aussi un énorme coup de pouce pour le projet.

“Ferrari fera une étape, nous développerons le châssis – nous avons arrêté l’actuel à la fin de ’19. Nous construisons une gamme solide pour l’avenir, nous mettons donc tout en place, y compris le partenariat avec Stellantis. Et honnêtement, je pense que pour Valtteri, c’est un bon nouveau chapitre.

« Je suis convaincu que Valtteri peut avoir la position de leader. Je n’ai pas de leader, mais au moins en termes d’expérience et ainsi de suite, il sera le leader de l’équipe. Et je pense que pour lui, ce sera l’occasion de devenir le leader, de montrer la direction. Et je pense qu’il cherche aussi quelque chose comme ça.

Ayant eu une relation de longue date avec Bottas remontant à son époque dans les catégories juniors, Vasseur a été impressionné par l’attitude du Finlandais dès son plus jeune âge.

Suite à l’annonce de Kimi Raikkonen qu’il prendrait sa retraite à la fin de l’année, le directeur de l’équipe a expliqué comment cette décision s’était déroulée.

“Le processus était que nous étions tous d’accord sur le fait que nous devions d’abord discuter avec Kimi, et lorsque nous avons eu la discussion avec Kimi, et que Kimi a décidé d’arrêter, nous avons commencé à penser à l’avenir. Il était évident que nous devions passer à l’étape suivante », a déclaré Vasseur.

« Je pense que c’est quelqu’un de très dévoué, la vitesse est là et nous avons une très bonne relation.

« Je dirais qu’avec Valtteri, nous avons connu un début de saison 2011 difficile en GP3 avec des problèmes techniques sur les premières courses. Je pense que c’était la Turquie, puis à Barcelone.

« Le championnat n’était pas terminé, mais ce n’était pas dans la bonne direction. Et nous avons eu des rencontres très positives ensemble. Nous étions tous très, très ouverts sur ce qui allait bien et pas.

«Et Valtteri a très bien réagi, et je me souviens qu’il a ensuite remporté quelque chose comme quatre courses d’affilée. Et il a remporté le championnat à la fin. La réaction a été méga professionnelle.

« Nous parlons toujours dans le paddock, mais c’est une chose de parler dans le paddock, c’en est une autre de travailler ensemble. Mais je connais Valtteri en dehors de l’entreprise, et je sais qu’il s’y consacre à 200%.