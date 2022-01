Frederico Ferreira Silva parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du joueur de tennis Go Soeda

01/10/2022

Le à 11h30 CET

Frédéric Ferreira Silva, portugais, numéro 240 de l’ATP, remporté par 2-6, 7-6 et 6-2 en deux heures et trente-cinq minutes pour Allez soeda, joueur de tennis japonais, numéro 267 de l’ATP, au tour de qualification de l’Open d’Australie. Avec ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder à l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.) a auparavant une phase de qualification où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Plus précisément, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis sont confrontés. De même, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.