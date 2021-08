Frederik Alves arrive en prêt

Avec la fermeture prochaine de la fenêtre de transfert d’été, l’entraîneur-chef de Sunderland Lee Johnson et son équipe de recrutement ont travaillé pour renforcer l’équipe et s’assurer que les nouvelles sur les transferts continuent de battre leur plein. Après l’arrivée de l’arrière gauche Dennis Cirkin de Tottenham Hotspur, une autre nouvelle recrue est arrivée à Wearside avant le deuxième match de championnat des Black Cats de la saison. Frederik Alves a été prêté par le club de Premier League West Ham United.

De plus, nous avons les dernières nouvelles sur la situation contractuelle en cours concernant Denver Hume et l’attaquant Will Grigg a-t-il joué son dernier match pour le club ?

Sunderland Transfer News: le défenseur signe, Hume rejette le contrat et Grigg s’apprête à partir

Le défenseur de West Ham United Frederik Alves signe un prêt

Sunderland a terminé sa cinquième signature de l’été. Le défenseur central de West Ham Frederik Alves a rejoint les Black Cats pour un prêt d’une saison. L’international danois U21 a rejoint les Hammers en provenance de Silkeborg pour un contrat de trois ans et demi en janvier. Le joueur de 21 ans devient le troisième joueur défensif à rejoindre le club cet été, suivant les traces de Callum Doyle et Dennis Cirkin.

Suite à l’annonce de l’adhésion d’Alves, Lee Johnson a expliqué à safc.com les antécédents d’Alves,

“Frederik est un joueur que nous avons suivi de près au cours des six derniers mois, nous sommes donc ravis de l’accueillir au club”, a-t-il déclaré.

“C’est un footballeur de grande qualité et un international des moins de 21 ans, et c’est une excellente occasion pour lui de poursuivre son développement au niveau senior, ayant connu une action régulière en équipe première pendant son séjour au Danemark. Il est bon avec le ballon, grand et mobile et nous avons maintenant une vraie force en profondeur en défense centrale.

Denver Hume rejette le contrat

Les nouvelles de transfert à Sunderland ont également impliqué des sorties. Denver Hume, qui est actuellement en fin de contrat, a rejeté le contrat qui lui était proposé par le club. L’arrière gauche Hume est toujours au club alors qu’il se remet d’une blessure, mais les dernières nouvelles suggèrent qu’un accord est peu susceptible d’être conclu.

S’adressant au Sunderland Echo avant le match de samedi contre MK Dons, Lee Johnson a fait le point sur la situation du contrat de Denver Hume. Il a déclaré : « En termes de négociations, elles ont été examinées et la meilleure offre a été présentée mais la meilleure offre a été déclinée.

“Mais en même temps, la porte est toujours ouverte pendant que ce processus est en cours pour que Denver accepte cette offre de contrat et ce sera à lui, sa famille et ses représentants de décider.”

Le diplômé de l’Academy of Light, âgé de 23 ans, est maintenant agent libre, mais il s’entraîne toujours au club alors qu’il tente de se remettre en forme après sa dernière blessure. Il semble que les fans aient peut-être vu le dernier de Hume dans une chemise Sunderland.

Grigg partira-t-il ?

L’attaquant international d’Irlande du Nord Will Grigg pourrait être sur le point de quitter le Stadium of Light et de mettre fin à un sort désastreux du club. Signé en janvier 2019 de Wigan Athletic pour un montant qui aurait pu atteindre 4 millions de livres sterling, on espérait qu’il pourrait fournir les objectifs pour renvoyer Sunderland au championnat. Cependant, Grigg n’a marqué que huit buts en 62 apparitions et semble vouloir s’éloigner du club.

Grigg a lutté pour les buts et la forme depuis son arrivée et veut un retour dans les Midlands, où se trouve sa famille. Il a pris du retard sur les autres au club pour une place dans l’équipe et n’a fait le banc que pour le récent match de la Coupe Carabao à Port Vale. Parlant de l’attaquant, Lee Johnson a déclaré: “Je pense que Will a un peu à faire pour être honnête avec vous. C’est un bon joueur, on voit l’équilibre et la technique, la finition et la qualité.

“Je pense que le code postal n’est pas idéal et où Will devra s’engager davantage dans ses actions et son entraînement, cela implique de devoir être à son meilleur à chaque minute de chaque jour et nous exigeons beaucoup cette qualité. Will a clairement indiqué au fil du temps qu’il souhaitait se rapprocher de sa famille qui réside dans la région des Midlands.

“Je pense que cela s’effacera au cours des 19 prochains jours, mais en même temps, il n’y a jamais de rancune et chaque individu doit faire tout son possible pour maximiser ses chances d’être dans notre équipe.”

À la fermeture du mercato d’été, Sunderland et Grigg pourraient enfin se séparer et mettre fin à une relation qui a échoué dès le début.

