Frederik Oldenburg a quitté EXATLON USA ?

Au fil des jours dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, de nouvelles questions et controverses surgissent à chaque fois qui suscitent l’intérêt des fans du programme de compétition vedette du réseau Telemundo, qui a été vu dans différentes polémiques depuis le lancement de la dernière livraison. Janvier.

Des faits sans précédent

Il ne fait aucun doute que dans cette édition d’Exatlon États-Unis, il y a eu des moments jamais vus auparavant dans l’histoire de la soi-disant “compétition la plus féroce de la planète”, l’un d’eux a été l’expulsion et les sanctions de 10 athlètes au total, forçant le public pour dire au revoir à « La Panthère » des concurrents, Denisse Novoa, et le « Tank » de l’équipe Famosos, Frank Beltre.

Les causes, à ce jour, sont officiellement inconnues, puisque la production du programme Telemundo s’est bornée à dire qu’ils auraient enfreint les règles énoncées dans le contrat qu’ils ont signé lorsqu’ils ont rejoint Exatlon États-Unis, mais ce qui est certain est certain est que la cinquième saison sera, sans aucun doute, une à retenir.

Frederik Oldenburg a quitté la République dominicaine, a-t-il quitté la compétition ?

Désormais, les polémiques ne se limitent pas aux participants des équipes Famous ou Contending, également le nouveau présentateur d’Exatlon États-Unis, est impliqué dans une nouvelle conversation qui a enflammé les réseaux sociaux où les fans n’arrêtent pas de spéculer sur ce qui se passerait dans les coulisses en République Dominicaine.

N’oubliez pas que Frederick Oldenburg n’est pas un nouveau visage au sein d’Exatlon États-Unis. Le journaliste sportif vénézuélien a rejoint le programme pour la première fois au cours de la quatrième saison, pendant une courte période tandis que le présentateur de l’époque, Erasmo Provenza, se remettait du COVID-19 qu’il aurait contracté à la suite d’une épidémie qui a touché plusieurs athlètes de la compétition et contraints de l’interrompre pendant plusieurs semaines au cours de l’année 2020.

Où est Frederik Oldenburg ?

C’est désormais le portail des fans d’Exatlon États-Unis, Movies MV, qui aurait répliqué des informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur les allées et venues possibles d’Oldenburg, qui aurait quitté la République dominicaine, qui a arrêté les enregistrements d’Exatlon États-Unis pendant plusieurs jours.

Dans la vidéo, ils assurent que ce temps donnerait aux athlètes plus de temps pour se reposer, après une longue saison qui les a épuisés. Mais en effet, dans Movies MV ils indiquent que les enregistrements ont été arrêtés pendant cinq jours en temps réel. Ce qui s’est passé avec Frederik Oldenburg, à ce jour est inconnu, mais avec certitude la véracité de son absent commenté peut être assurée, car comme ce portail dont nous partageons la vidéo, d’autres ont fait de même et aussi Keyla, la reine des spoilers, la source maximale d’informations vérifiées sur tout ce qui se passe dans Exatlon France.

Mais il n’y a pas à craindre, ils assurent aussi que Frederik Oldenburg serait déjà de retour en temps réel, remplissant ses fonctions de présentateur d’Exatlon États-Unis. Nous espérons que quoi qu’il en soit est déjà résolu dans son intégralité.

