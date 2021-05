Frederik Oldenburg annonce un message important à EXATLON

Telemundo Frederik Oldenburg

La cinquième saison d’Exatlon United States est à un moment crucial où la fatigue commence déjà à être un facteur considérable parmi les guerriers qui, bien qu’ils continuent de se concentrer à tout donner dans les sables féroces de la République dominicaine, commencent également à comprendre pourquoi ce qu’ils appellent l’émission télévisée de compétitions «Le plus féroce de la planète».

Blessures et points manquants …

Quelque chose qui a marqué cette tranche d’Exatlon United States, a sans aucun doute été les nombreuses blessures des athlètes des deux équipes, ce qui a finalement diminué leurs performances individuelles et d’équipe respectives. Tout a commencé avec Andrea Nerio, l’ancien membre des Contendientes, dans le redoutable circuit de plage, et depuis lors, les coups n’ont pas cessé, déclenchant au repos et donc, des départs de plusieurs athlètes pour des raisons de santé.ce a été une saison complexe. !

Aujourd’hui, la compétition est dans une phase particulièrement difficile où l’épuisement commence à se faire sentir non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Dans le cas des Contestants, surtout, où la force en termes de score est portée par les femmes, pas même les récents renforts n’ont joué en faveur de l’avancement dans la compétition sportive.

Une annonce importante

Dans l’aperçu de ce qui se passera le 5 mai, il a été laissé entendre que le présentateur Frederik Oldenburg a fait savoir à tous les athlètes qu’il avait une annonce importante à faire, qui soulevait la question des adeptes du programme, et nous en sommes sûrs, en le moment venu, il aura déclenché toutes les alarmes des athlètes présents.

À l’avance, ils soulignent l’annonce importante et dans cette vidéo, ils indiquent qu’il pourrait s’agir de l’entrée de deux nouveaux athlètes, peut-être un homme rouge et une femme bleue, pour remplacer Frank Beltre et Denisse Novoa, qui ont été récemment expulsés pour une violation de Contrat.

Un point important qui ressort de cette vidéo est la frustration apparente de l’équipe bleue, mettant l’accent sur “Tavo” et Kelvin Noeh Renteria, qui ont été très vocaux avec leur découragement, se sentant apparemment “fatigués de perdre” à plusieurs reprises et constamment. Cela fait aussi référence à quelque chose d’évident, depuis le début de la cinquième saison le 26 janvier, l’équipe rouge a été très bien montée, pas en vain ses résultats ont été satisfaisants, mais cela n’a pas été le cas avec les bleus, pour quoi est déjà bas les esprits commencent à jouer un rôle de premier plan.

La question émotionnelle est extrêmement importante et dans cette vidéo, ils soulignent que cela a joué un rôle important chez les femmes bleues qui, selon la vidéo, ne sont plus aussi déterminées à gagner et ont l’air très confiantes, cela se traduit par le fait qu’elles ne le font pas toujours. atteindre les points auxquels ils s’attendent, et nous l’avons vu dans le tableau des performances générales.

Reste à attendre le développement de cette semaine pour voir si dans le cas de Team Contendientes, un autre athlète arrive ce qui signifie une injection d’adrénaline pour les aider à avancer.

