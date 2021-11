Frederik Oldenburg de République Dominicaine

Telemundo Frederik Oldenburg dans EXATLON USA

Bien qu’Exatlon États-Unis soit actuellement en pause saisonnière, le public de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » l’a beaucoup exprimé : il est temps que le programme revienne ! et tout indique qu’elle le fera très prochainement, du moins c’est ainsi que l’a laissé voir son présentateur, le journaliste vénézuélien Frederik Oldenburg.

Oldenburg a définitivement pris les rênes d’Exatlon États-Unis lors de la cinquième édition du programme de compétition, après un quatrième épisode en proie, entre autres, à une épidémie de COVID-19 qui a attaqué la plupart des athlètes, le présentateur d’alors a soudainement démissionné.

Une cinquième édition pas comme les autres

La saison précédente d’Exatlon États-Unis, a marqué un précédent définitif dans l’histoire du programme de compétition en commençant par sa durée; un peu plus de six mois, ce qui a représenté au total un test vraiment sans précédent pour chacun des athlètes. En même temps, cela signifiait aussi un avant et un après car c’était le premier où, formellement, deux gagnants étaient choisis, un homme et une femme (Jeyvier Cintrón et Norma Palafox).

En plus de cela, de nouveaux circuits ont été lancés ici, et plus de 1 000 000,00 $ de prix ont été décernés, et des événements qui ne s’étaient jamais produits auparavant ont également été vécus, tels que l’expulsion et la suspension d’athlètes pour avoir enfreint les règles du programme. Quoi qu’il en soit, la cinquième saison a laissé les fans d’Exatlon aux États-Unis affamés de beaucoup plus.

Frederik Oldenburg de la République dominicaine Quand EXATLON revient-il aux USA ?

Depuis plusieurs semaines, le présentateur Frederik Oldenburg donne des aperçus discrets de ce qui va se passer de façon imminente ; Les moteurs se réchauffent déjà pour le retour d’une éventuelle sixième saison d’Exatlon USA.

À ce jour, on ne sait toujours pas si, comme dans les deux derniers épisodes, la saison à venir mettra en vedette des athlètes bien connus ou des visages entièrement nouveaux. Mais ce dont nous sommes certains, c’est que le premier trimestre 2022 verra un nouveau groupe d’athlètes donner tout en République dominicaine, avec le rêve de soulever le trophée tant convoité et de recevoir le prix en espèces qui les accréditera en tant que nouveaux gagnants d’Exatlon. États Unis.

« Réchauffer les moteurs »

Récemment, Frederik Oldenburg a partagé une photo où il est vu entouré d’un groupe d’athlètes de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. Cette image était accompagnée du message suivant : « Se souvenir de cet incroyable groupe d’athlètes, des êtres humains merveilleux !!! Cette photo a été prise avec 3 semaines pour aller !!! Les athlètes manquent bien sûr et tous ceux qui ne sont pas sur la photo un énorme câlin, toutes bêtes de la cinquième saison !!! @exatlonestadosunidos @telemundo réchauffe les moteurs !!! » dit Frédéric.

Les messages de soutien ont été rapides : « Félicitations Fredefutbol pour ta super présentation en exatlon 👏 revenons maintenant xk il 📺 est très chiant sans exatlon 😍bientôt la sixième saison » a indiqué un adepte.

Mais voilà que Frederik partage une image qui indiquerait qu’Exatlon United States serait très proche, où il est vu dos à la caméra, dans un environnement très similaire à celui de la concurrence :

La photo était accompagnée d’un message très motivant, invitant ses followers à avoir une mentalité gagnante. Bien que la date du retour d’Exatlon États-Unis ne soit pas encore connue, quelque chose nous dit que tout ce que Frederik a partagé est une indication claire que très bientôt ce sera le retour du programme que nous attendons tous.

Nous sommes prêts pour Exatlon !

Exatlon États-Unis maintenant même

