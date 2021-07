Frederik Oldenburg démissionnerait-il d’EXATLON USA ?

Telemundo Frederik Oldenburg

La cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive Exatlon États-Unis a été riche en événements inédits. Compétitions de crise cardiaque, duels passionnants, mais aussi de nombreux athlètes blessés, non-respect des règles, expulsions, sanctions et même un prétendu procès d’un ancien concurrent ont fait de cette édition une édition qui marquera l’histoire.

Beaucoup de changements dans la cinquième saison

L’un des changements les plus importants a été le présentateur. L’ancien animateur d’Exatlon États-Unis depuis sa première saison, a décidé de démissionner au milieu du quatrième volet, qui une fois terminé, a décidé de couper les ponts avec Telemundo et a ouvert la voie au journaliste sportif et présentateur Frederik Oldenburg, qui a pris les commandes de l’appelé “La compétition la plus féroce de la planète” en étant la voix depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, quelques semaines seulement après avoir rencontré le gagnant final et le gagnant.

Jusqu’à son départ pour la République dominicaine, le public américain a connu Frederik Oldenburg pour son travail pendant des années sur les matins de Telemundo dans le cadre de l’émission « Un Nuevo Día ». Lorsque l’occasion s’est présentée de faire partie d’Exatlon, Frederik l’a fait d’abord en couvrant l’ancien présentateur alors qu’il se remettait de l’épidémie de COVID-19 qui a touché plusieurs membres de la production, les athlètes participants, le présentateur et sa femme, provoquant une pause temporaire des enregistrements et mettant, à ce moment-là, en suspens jusqu’au point culminant de la quatrième saison, où Nate Burkhalter, de la Team Famosos, a remporté la victoire.

Afin de rencontrer le gagnant… Les rumeurs arrivent

Ces derniers jours, il y a eu de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle sixième saison d’Exatlon USA, la possible démission de Frederik Oldenburg, un certain malaise et des frictions entre les athlètes et bien plus encore. Ils ont même joué la modalité dans laquelle la prochaine édition aurait lieu. Ne manquez pas plus de détails ici :

Concernant la démission de Frederik Oldenburg, ici ils la mettent en doute, car son ajout au programme a été réussi et malgré les variations d’audience, au total cette saison s’est très bien passée en termes d’audience, et le travail d’Oldenburg a été impeccable , tout à fait conforme à ce à quoi il nous a toujours habitués au cours de ses années de carrière journalistique et télévisuelle.

À propos de Frederik, les abonnés de cette vidéo ont commenté ce qui suit : “J’aime davantage Federick parce qu’il n’a aucune préférence avec les rouges ou les bleus.” S’assurer que le jeune homme ne serait favorable à aucune équipe et c’est là que réside son succès.

Un autre point important qu’ils abordent dans cette vidéo concerne l’avenir d’Exatlon États-Unis, et bien qu’il soit très probable que nous ayons une sixième saison, il n’y a toujours pas de confirmation officielle, mais j’espère qu’ils nous feront bientôt savoir que le la compétition reviendra une fois de plus à la télévision, ce qui est inconnu est dans quelle modalité elle reviendrait, beaucoup disent qu’il pourrait s’agir d’un “Exatlon All Stars”, avec de purs athlètes emblématiques des saisons précédentes, tandis que d’autres réclament une nouvelle saison pour être avec de purs nouveaux participants.

Il reste peu de temps pour rencontrer le gagnant !

