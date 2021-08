Frederik Oldenburg envoie un message à Viviana et Jacobo

Exatlon États-Unis / Instagram Viviana Michel, la chasseresse, a laissé son empreinte sur EXATLON États-Unis

La bataille acharnée que signifie la cinquième saison de la téléréalité sportive vedette de Telemundo, Exatlon États-Unis, est sur le point de se terminer lundi prochain, 23 août, à partir de 19h00 / 18h00 Central, avec une émission spéciale de trois heures et demie qui définira tout et nous donnera les noms de l’homme et de la femme qui seront les gagnants de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », chacun recevant 200 000,00 $ en espèces, et la satisfaction d’avoir triomphé dans le défi extrême de la télévision.

Fini les équipes célèbres et en lice, à partir d’aujourd’hui, lorsque la demi-finale de la compétition a lieu, les athlètes restants donnent tout pour s’éliminer dans le but ultime de remporter un triomphe absolu et de se couronner vainqueurs. C’est pourquoi dans cette étape individuelle, chaque fois qu’un athlète sort, c’est plus émouvant pour tout le monde, car tout le monde se bat pour avancer, les équipes sont finies, maintenant chaque guerrier veille sur lui-même.

Récemment, deux noms très appréciés de la compétition, qui y sont restés depuis son début le 26 janvier 2021, Jacobo García et Viviana Michel, ont quitté la compétition dans les batailles éliminatoires ; Rappelons que bien qu’ils appartenaient tous les deux à l’équipe Famosos à l’époque, Viviana Michel, surnommée « La Cazadora », a d’abord mis le pied sur les arènes d’Exatlon États-Unis lors de la cinquième saison, tandis que Jacobo García, dit « El Tarzan de las arenas », Il est revenu en quête de gloire.

Les deux sont restés sans faute à marquer des points, c’est pourquoi parmi un groupe du plus haut niveau ils ont réussi à se positionner parmi les meilleurs, mais malheureusement il n’y a que deux vainqueurs, c’est pourquoi ils ont été éliminés et ont dû quitter Exatlon États-Unis, provoquant de nombreux mitigés émotions parmi les fans et même l’hôte Frederik Oldenburg, qui a profité de l’occasion pour dédier quelques mots sincères aux deux.

Sur son profil Facebook, le présentateur vénézuélien a dédié un message émouvant à Viviana et Jacobo, dans lequel il a salué l’engagement et la persévérance de tous les deux pour avoir accompli tant de choses au sein d’Exatlon États-Unis :

Viviana et Jacobo ont dit au revoir à la compétition. Voici quelques mots pour vous deux. Viviana est le parfait exemple de persévérance, de ne jamais baisser les bras et de savoir écouter son corps. “La cazadora” s’est battue 30 semaines, dès la première journée dans les arènes, toujours avec un pourcentage de victoires élevé, elle n’a connu de duel éliminatoire que cette dernière semaine, Viviana s’est battue contre des blessures, une au coude, une autre au dos et une autre à la cheville, cette dernière la plus grave, Vivi n’a jamais baissé les bras et a surmonté les douleurs, les inflammations. Toujours concentrée sur son objectif, elle a précisé que le mot “se rendre” n’est pas dans son dictionnaire de la vie, c’est un parfait exemple pour l’appliquer au quotidien, merci chasseur, ” genou dans le sable, arc et flèche , voici Viviana Michel ».

Jacobo nous a montré que pour atteindre les objectifs des sacrifices sont nécessaires, “le tarzan des sables” est arrivé à la 5ème saison comprenant que son bébé était en route, malgré que Jacobo a fait preuve de force mentale et d’engagement, pour sa famille, pour l’équipe Rouge , à cause de ses rêves, Jacobo venait pour se venger, il a précisé qu’il est l’un des athlètes les plus complets de la compétition, il peut lancer avec sa main droite ou gauche, il fait des ajustements, il sait quand accélérer, il sait mesurer les temps de chaque circuit et il était aussi un leader absolu pour les célébrités. Avec une main blessée, il a scellé son laissez-passer pour la dernière semaine, une bête, une marque indélébile sur Jacobo pour l’histoire de la compétition, merci beaucoup Jacobo, vous étiez le capitaine du célèbre, ce leader qui a assumé cette position dès le premier jour sans aucune pression. Merci à vous deux, vous pouvez être sûr que les gens vont vous manquer, mieux encore, ils ne vous oublieront pas ! Il reste 6 athlètes, rendez-vous demain dimanche avec la grande demi-finale !!!