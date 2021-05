Frederik Oldenburg: sa farce la plus drôle

Telemundo Frederik Oldenburg dans les arènes d’Exatlon USA.

L’une des nombreuses variantes que nous avons expérimentées dans la cinquième saison d’Exatlon United States, est un nouveau présentateur en charge d’être la voix qui injecte toute l’adrénaline dans la féroce compétition de Telemundo, il s’agit de Frederik Oldenburg, qui depuis le 26 dernier En janvier, il est chargé de diriger le concours de défi réussi qui se déroule actuellement en République dominicaine.

Qui est Frederik Oldenburg?

Visage familier sur les écrans de Telemundo, Frederik est un fan de sport et footballeur avoué, il est bien connu aux États-Unis après sa participation réussie à ce qui était l’émission matinale du réseau pendant plus d’une décennie Un Nuevo Día, sa collaboration en Exatlon United States a commencé dans la saison quatre quand il a dû couvrir le présentateur de l’époque Erasmo Provenza, il a également travaillé dans la Coupe du Monde de la FIFA en Russie et les Jeux Olympiques de Rio 2016. Il a également fait partie de la couverture du Super Bowl, Copa América, Confederations Cup, Premier League anglaise et The Open Championship, entre autres. Ses débuts en tant que journaliste sportif se sont déroulés dans son Venezuela natal, en plus d’être présentateur sportif pour Telemundo Miami et Las Vegas pendant plusieurs années.

Desde que inició en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, Frederik Oldenburg se ha caracterizado por darle su propio sello a la competencia, repleto de buena vibra, energía, y una actitud única, que de acuerdo a él mismo, ha sido su huella indeleble depuis toujours.

Quelle a été votre farce la plus drôle en tant qu’enfant?

Sur les réseaux sociaux d’Exatlon United States, ils ont réalisé des vidéos amusantes pour rencontrer ceux qui font partie de la compétition, et comme prévu, Frederik Oldenburg n’a pas pu s’échapper.

Ici, Frederik a décidé de raconter des choses que les gens ne savaient pas sur lui, y compris quand il se sent très excité, et même sa farce «la plus drôle» dans son enfance.

En ce qui concerne les émotions, Frederik Oldenburg a été très honnête en assurant qu’il sentait que «son cœur va s’éteindre» lorsqu’il raconte les compétitions d’Exatlon United States, car toute l’émotion et le désir que les athlètes lui donnent, il vit très proche. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu presque sans voix! L’émotion est ressentie dans chaque commentaire qu’il fait depuis les arènes.

Mais il y a une anecdote ici qui a remporté le prix. Frederik a également partagé un méfait qu’il a fait quand il était petit, et selon lui, un haricot noir a été inséré profondément dans son oreille, il a donc dû être retiré avec une pince après qu’une douleur très vive a commencé dans son oreille. l’explication qu’il a donnée à sa mère était encore meilleure:

“Quand ma mère m’a demandé pourquoi j’avais mis le haricot dans mon oreille, ma réponse a été très simple, je lui ai dit que le haricot était venu tout seul, sautant et est entré dans mon oreille sans que je m’en rende compte.”

