Fredi Martín, nommé entraîneur adjoint de l’équipe chinoise U-18

18/03/2021 Le 19/03/2021 à 00:20

CET

Dani Guillen

L’ancien directeur de l’Escola Barça au Koweït, Fredi Martin, est devenu nouveau deuxième entraîneur de l’équipe chinoise U-18 après la suspension de la Coupe d’Asie avec les U-16, dont il faisait partie en tant que premier technicien, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Catalan sera ainsi placé sous les ordres d’Antonio Puche, ancien entraîneur adjoint de clubs comme le Racing, Tenerife ou Hercules. Ensemble, ils essaieront de se qualifier en vue de la Coupe d’Asie 2023, qui se jouera en 2022.. C’est actuellement l’équipe U-18, mais quand la compétition aura lieu, elle deviendra U-20.

Fredi Martín était au FC Barcelone un peu plus de six ans dans lequel il a occupé différents rôles: entraîneur du Barça Escola, directeur de l’Escola Barça au Koweït, responsable des entraîneurs du Barça Escola et directeur de projets internationaux sur le continent américain et au Moyen-Orient. Le catalan a reçu l’appel de l’équipe nationale de Chine pour rejoindre le personnel d’encadrement des catégories inférieures. Au cours de ses deux premières années, il était en charge des U16, avec qui il s’est qualifié pour la Coupe d’Asie. En raison des circonstances liées à la pandémie, de l’Association chinoise de football ont parié sur lui pour compléter l’équipe d’entraîneurs qui tentera d’être couronné par la Coupe d’Asie en 2023.

Diplôme d’entraîneur de niveau III, en plus d’avoir une maîtrise en Big Data Sports, Fredi Martín a dirigé dans plusieurs clubs de football comme l’Alzamora, l’EF Base Montjuic, le Seagull et le CE Europa avant de donner le saut définitif au FC Barcelone.