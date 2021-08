Fredo Bang annonce un nouvel album, “Murder Made Me”

Étoile montante de Bâton Rouge Fredo Bang a annoncé un nouveau projet très attendu, Murder Made Me. Le projet devrait comporter Polo G, Coi Leray, Mozzy et plus encore.

À 23 ans, les comptines du natif de Baton Rouge ont désormais gagné le Sud. Il a collaboré avec tout le monde, de YNW Melly à Moneybagg Yo en passant par Kevin Gates. La mixtape 2 Face Bang de 2018 a mis Fredo sur la carte avec le single “Oouuhh” et une séquence de succès dont “Shootas on the Roof” et “Father” (plus de 22 millions de vues YouTube).

La rue a pris une plus grande notoriété en 2019, avec la mixtape Big Ape et une série non-stop de tubes régionaux et de succès vidéo qui comprenaient “Oouuhh” Remix avec Kevin Gates, “Gangsta Talk” avec NLE Choppa et “Story To Tell” ( Remix) avec Sac d’argent Yo. Fredo a conclu un partenariat avec Def Jam à l’automne 2019.

La prochaine mixtape de Fredo, Pain Made Me Numb a frappé en novembre, avec les sorties single et vidéo “Cap A Lot” et “Slidin”. Avril 2020 a vu les sorties consécutives du single et de la vidéo “Trust Issues” et de la quatrième mixtape de Fredo, Most Hated. Sa prochaine série de nouveaux morceaux a ouvert la voie à In The Name Of Gee (septembre 2020). Quatre mois plus tard, Still Most Hated, dont « Big Steppa » et « Loose Screws (Blues Clues) », est la sixième mixtape de Fredo en moins de deux ans et demi. Cela nous amène à Murder Made Me, qui est très attendu par les fans de rap à travers le monde.

“Je veux donner à mes fans cet album pour toujours me retenir”, a déclaré Fredo Bang dans un nouveau post Instagram surprise arborant son style d’écriture en majuscules. “Je veux donner à mes fans cet album pour m’avoir toujours retenu. Qui le veut ?? 25 000 commentaires et je les laisserai tomber #MURDERMADEME. »

Précommandez Murder Made Me.

Liste des chansons de Murder Made Me :

Jeter Da Set (Longue vie à Von)

Prier 4 Dem (Père Pt 2)

Trop injuste

Bénis son âme (Ft. Polo G)

Oou Oou (Ft. Coi Leray)

Cliquez vers le haut

Ma vitesse

Rada Rada

équipe de rue

Comme moi

Gates Flow (Dangereux)

Malade d’amour

Shake-N-Bake (Ft. BIG30)

Oppanese

Temps de guerre

Amen (Ft. Mozzy)