Fredo Bang publie une vidéo pour une nouvelle chanson édifiante, ‘Don’t Stop Believing’

Fredo Bang s’inscrit parfaitement dans la lignée de Rap de Louisiane. Avec sa voix profonde et aboyante et son affinité naturelle pour la mélodie, Fredo s’est rapidement fait un nom comme l’un des jeunes rimeurs les plus excitants de l’État. Fredo a une histoire inspirante à raconter et il approfondit son histoire avec sa nouvelle chanson et sa nouvelle vidéo, «Don’t Stop Believing».

Avec des lignes comme: “Souviens-toi qu’ils parlaient et s’en prennent à moi quand ils ont découvert que mon père était gay” et “Je partage mes bénédictions avec mon voyou / De retour quand j’étais dans cette cellule, les câlins de ma mère m’ont manqué,” Fredo présente ce que les fans ont appris à connaître et à aimer à son sujet: c’est un MC intrépide et passionné, toujours prêt à fouiller les épreuves et les tribulations de son enfance dans l’espoir d’une catharsis durement gagnée.

Fredo a fait face à de nombreuses difficultés. Il a refusé une bourse au Texas Southern U, afin d’étudier plus près de chez lui, et a été condamné à une lourde peine de prison pour batterie aggravée qui a été commuée en 2018. Malgré cela, les rimes du natif de Baton Rouge, âgé de 23 ans, ont trouvé une maison dans le cœur des fans de rap sudiste du monde entier. Il a collaboré avec tout le monde, de YNW Melly à Moneybagg Yo à Kevin Gates.

La mixtape 2 Face Bang de 2018 a mis Fredo sur la carte avec le single «Oouuhh» et une série de succès dont «Shootas on the Roof» et «Father». Fredo a conclu un partenariat avec Def Jam à l’automne 2019. Les succès se sont poursuivis sans relâche avec «Face Down» et «Vest Up», puis «Yo Slime» et «Waitin 4.»

Quatre mois plus tard, Still Most Hated, y compris “Big Steppa” et “Loose Screws (Blues Clues)”, est arrivé comme sixième mixtape de Fredo en moins de deux ans et demi. L’éthique de travail infatigable de Fredo a abouti à une base de fans dévoués et à des pairs désireux de collaborer avec lui. «Don’t Stop Believing» est à la fois un succès singulier de Fredo et un rappel à ses fans que les plus grandes récompenses reviennent à ceux qui gardent la foi.

«Don’t Stop Believing» de Fredo Bang est disponible en streaming ici.